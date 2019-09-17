Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol’dan 3’lü zirve yorumu: ABD’nin İsrail projesi duvara tosladı

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, dün Ankara’da gerçekleştirilen üçlü zirveye ilişkin yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“ABD Suriye’de umduğunu bulamayacak”

Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanlarının Ankara’da gerçekleştirdiği ‘Suriye’ zirvesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, “Üç liderin Suriye’nin ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik verdiği mesajlardan Amerika rahatsız olmuştur. ABD, İsrail tarafından hazırlanmış ve şekillendirilmiş Büyük Ortadoğu Projesi’ni Suriye’de uygulamasına karşı bölge ülkelerinin sert tepkisiyle karşılaşacaktır. ABD bu bakımdan Suriye’de umduğunu bulamayacaktır. Türkiye, İran ve Rusya’nın Amerika’ya karşı net bir tutum sergilemesi oldukça dikkat çekicidir. Suriye’de uygulanmak istenen İsrail projesine yönelik üç ülke ciddi bir tepki ortaya koymuştur.” değerlendirmesinde bulundu.

“Ankara’de gerçekleşen zirve, Türkiye’nin ABD’ye karşı elini güçlendirdi”

Suriye’de bulunan DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı ortak bir tavrın sergilenmiş olmasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ankara’da gerçekleştirilen Suriye konulu Türkiye-İran-Rusya Zirvesi, Türkiye’nin ABD’ye karşı elini güçlendirmiştir. Türkiye Fırat’ın doğusu ve ‘güvenli bölge’ konusunda Amerika’nın karşısına daha güçlü bir şekilde oturma fırsatı doğmuştur.”

“ABD’nin ‘Güvenli Bölge’ projesi dün Ankara’da duvara tosladı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nden ABD’nin oldukça rahatsızlık duyduğunu yineleyen ANKASAM Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, sözlerini şöyle tamamladı:

“Amerika’nın Suriye’de uygulamak istediği projeye karşı dün çok net bir tavır ortaya konuldu. Zirve ve zirveden çıkan sonuçlar bakımından değerlendirildiğinde Amerika Birleşik Devletleri fazlasıyla köşeye sıkışmış durumda. ABD’nin ‘Güvenli Bölge’ üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı proje Ankara’da yapılan Astana Zirvesi’nde duvara toslamıştır. Bu aşamadan sonra, ABD yönetimi tarafından Türkiye’ye yönelik baskı ve tehditler artabilir.”