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Gündem Savcı eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesini talep etti
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Savcı eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesini talep etti

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Savcı eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tahliyesini talep etti

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan mütalaada, 16 aydır tutuklu bulunan eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında 300 bin dolar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy hakkında ise 200 bin dolar rüşvet alındığı iddiasıyla ceza talep edildi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Aziz İhsan Aktaş için ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi, Bahçetepe’nin ise hükümle birlikte tahliye edilmesi istendi.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaasında, TEM Otoyolu üzerindeki akaryakıt istasyonu ve alışveriş merkezi projesinin kazı izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı süreçlerinde rüşvet verildiği iddia edildi.

Mütalaaya göre, Aziz İhsan Aktaş’ın soruşturma aşamasında verdiği ifadelerde, kazı izni için eski Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’ye 300 bin dolar, ruhsat işlemleri için ise İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’a 200 bin dolar ödendiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Savcılık, 10 Mayıs 2024’te verilen kazı izni öncesindeki telefon görüşmeleri, baz istasyonu kayıtları ve taraflar arasındaki bağlantıları birlikte değerlendirdi. Mütalaada, Gürkan Dölekli ve Aziz İhsan Aktaş’ın rüşvet verdiği, Özer Ayık’ın paranın tesliminde rol aldığı, Baki Aydöner ile Seza Büyükçulha’nın ise rüşvete aracılık ettiği iddia edildi.

BAHÇETEPE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bahçetepe suçlamaları reddederek, söz konusu başvurunun BEDAŞ tarafından yapıldığını, sürecin belediye meclisi ve ilgili komisyonlardan geçtiğini savundu. Kararın kendisinin katılmadığı bir toplantıda oy birliğiyle alındığını belirten Bahçetepe, para talep etmediğini ve herhangi bir ödeme almadığını ifade etti. Mütalaada, akaryakıt istasyonuna ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının 13 Eylül 2024’te verildiği hatırlatıldı. Savcılık, eksik evrakın sunulmasına rağmen dosyanın değerlendirilmesinin ertelendiğini ve tarafların sonraki görüşmelerinin rüşvet iddiasıyla bağlantılı olduğunu ileri sürdü. Erdal Celal Aksoy ise ruhsat sürecinde teknik incelemeleri kendisinin yürütmediğini, kurul kararının ardından mevzuat gereği imza attığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. Diğer sanıklar da rüşvet iddialarını reddetti.

BAHÇETEPE'YE TAHLİYE TALEBİ

Savcılık, iki eylem kapsamında ilgili sanıkların rüşvet verme, rüşvet alma ve aracılık suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Rüşvet iddialarını soruşturma başlamadan önce bildirdiği gerekçesiyle Aziz İhsan Aktaş hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi. Mütalaada ayrıca Bahçetepe’nin tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak hükümle birlikte tahliyesi talep edildi. Bahçetepe, kayınpederi Aziz Lal ve eşi Gözde Bahçetepe hakkında diğer suçlamalar kapsamında ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat kararı verilmesi istendi.

 

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