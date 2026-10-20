Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi

Şehir plancısı olduğu hâlde ‘gıda uzmanı’ edasına bürünen, yerli ve milli firmalara itibar suikastı düzenleyen Musa Özsoy’un maskesini Akit düşürmüştü. Gazetenin 20 Eylül’de “Gıda dedektifliği değil, resmen domuzluk”, 21 Eylül’de “Özsoy, hem çapulcu hem de hakaretçi çıktı” ve 22 Eylül’de “Rant dedektifinin hedefinde yalnız yerli firmalar var” başlıklı haberlerini ihbar kabul eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Gıda Dedektifi’ adlı hesapla milleti aldatan Özsoy hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayrıca bilimsel dayanaktan yoksun sağlık beyanlarında bulunan ve gizli tanıtım yaptığı tespit edilen Özsoy’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıkarılmıştı.

Müfteri Özsoy'un yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleri de inceleme altına alınmıştı. Trol Musa’nın İngiltere’de faaliyet gösteren kendisine ait INGR Technology LTD ve Ozsoy Social Media LTD isimli şirketlerin resmi evraklarında gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler düzenlendiği, bilanço verilerinde hesaplama hataları yapıldığı, pay sınıflarında usulsüzlük yapıldığı ve evrakta sahtecilik gerçekleştirildiğine dair bulgulara ulaşılmıştı.

Özsoy’un, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda “Sucuklardan domuz etinin çıkmasının abartılacak bir şey olmadığını savunduğu” da ortaya çıkmıştı. Özsoy’un 9 Şubat 2013’te yaptığı rezil paylaşımında; “Sucukta domuz eti çıkmış, koca ülke ayağa kalktı. Domuz etinin neden haram olduğunu kimse açıklayamıyor, bilimsel tek bir gerekçe yok ortada. Et değil mi kardeşim? İngiltere yiyor da bir şey mi oluyor? Bu paniği anlamıyorum” şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı belirlenmişti.