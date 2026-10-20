  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Şimşek’ten fon çağrısı: Gönüllü iade ederlerse sorun yok, etmezlerse… Ticaret Bakanlığı’ndan Akit TV Genel Müdürü Serdar Uslu’ya ödül Libya'dan tarihi Türkiye hamlesi: Boykot kararı iptal edilip onayladılar Fransa'da bir tek o dükkana dokunulmadı! Yağmacılar kitap kurdu çıkmadı! Konya’da cami önünde tarih hırsızlığı.. Yüzlerce yıllık kaideyi kepçeyle çaldılar! Sergen Yalçın, Milli Takım Teknik Direktörlüğünü resmen açıkladı AK Parti İl Başkanı Özdemir’den Üsküdar açıklaması: Merhum Gültekin’in oluşturduğu güzel atmosfer sürecek Yolsuzluklar CHP’de kafa karışıklığına yol açtı: Atamaları yapan Özel feveran eden CHP Mekke İttifakı Meclis'e sunuldu Bunu yapan yandı! WhatsApp’tan paylaşım yapan 10 kişi gözaltına alındı
Gündem Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi
Gündem

Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Müfteri Musa’ya bir tokat daha: Akit’e yönelik şikâyeti reddedildi

İnanların gür sesi Akit’in haberlerini ihbar kabul eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında soruşturma başlattığı ‘Gıda Dedektifi’ unvanlı trol Musa Özsoy’a yargıdan kötü bir haber daha geldi. “Gıda dedektifliği değil, resmen domuzluk” başlıklı haberle yalan dolanlarını ifşa eden Akit hakkında şikâyette bulunan Özsoy’un Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Kovuşturmaya yer yoktur” kararıyla şoke oldu. Kararın ardından yeni bir paylaşım yapan Özsoy’un tehdit diline sarılması, adaletin bir gün herkese lazım olacağını ifade etmesi ise tepki uyandırdı.

Şehir plancısı olduğu hâlde ‘gıda uzmanı’ edasına bürünen, yerli ve milli firmalara itibar suikastı düzenleyen Musa Özsoy’un maskesini Akit düşürmüştü. Gazetenin 20 Eylül’de “Gıda dedektifliği değil, resmen domuzluk”, 21 Eylül’de “Özsoy, hem çapulcu hem de hakaretçi çıktı” ve 22 Eylül’de “Rant dedektifinin hedefinde yalnız yerli firmalar var” başlıklı haberlerini ihbar kabul eden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Gıda Dedektifi’ adlı hesapla milleti aldatan Özsoy hakkında soruşturma başlatmıştı. Ayrıca bilimsel dayanaktan yoksun sağlık beyanlarında bulunan ve gizli tanıtım yaptığı tespit edilen Özsoy’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından 550 bin 59 TL idari para cezası kesildiği ortaya çıkarılmıştı.

Müfteri Özsoy'un yurt dışı bağlantılı ticari faaliyetleri de inceleme altına alınmıştı. Trol Musa’nın İngiltere’de faaliyet gösteren kendisine ait INGR Technology LTD ve Ozsoy Social Media LTD isimli şirketlerin resmi evraklarında gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler düzenlendiği, bilanço verilerinde hesaplama hataları yapıldığı, pay sınıflarında usulsüzlük yapıldığı ve evrakta sahtecilik gerçekleştirildiğine dair bulgulara ulaşılmıştı.

Özsoy’un, 2013 yılında yaptığı bir paylaşımda “Sucuklardan domuz etinin çıkmasının abartılacak bir şey olmadığını savunduğu” da ortaya çıkmıştı. Özsoy’un 9 Şubat 2013’te yaptığı rezil paylaşımında; “Sucukta domuz eti çıkmış, koca ülke ayağa kalktı. Domuz etinin neden haram olduğunu kimse açıklayamıyor, bilimsel tek bir gerekçe yok ortada. Et değil mi kardeşim? İngiltere yiyor da bir şey mi oluyor? Bu paniği anlamıyorum” şeklinde iğrenç ifadeler kullandığı belirlenmişti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hakkı

Müslüman Mahallesi’nde domuz satılmayacağını müşteri Musa‘da öğrenmiş oldu bir insan domuz sever olunca gerisi teferruattır
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23