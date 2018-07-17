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Prof. Dr. Mehmet Şahin: Halkın iradesini kullanması istenmiyor

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, darbelerin özelliğinin halk iradesinin gasbı, milli iradenin hırsızlığı olduğunu belirterek, "Bu bölge halkının, kendi iradesini ve kendi doğal kaynaklarını kullanması istenmiyor." dedi.

17 Temmuz 2018 Salı 17:39
Prof. Dr. Mehmet Şahin: Halkın iradesini kullanması istenmiyor

Polis Akademisi Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Darbelerin özelliği halk iradesinin gasbı, milli iradenin hırsızlığıdır. Bu bölge halkının, kendi iradesini ve kendi doğal kaynaklarını kullanması istenmiyor." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Türkan-Tuncer Hasçalık Turizm Fakültesinde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Demokrasi Mücadelesi" konferansında konuşan Prof. Dr. Şahin, iki yıl önce vatanın büyük ve kanlı bir facianın eşiğinden döndüğünü ifade etti.

15 Temmuz'un doğrudan milli varlığa karşı yapılan bir hareket olduğunu belirten Şahin, şunları söyledi:

"Tipi bizden olanlar ama çipi bizden olmayanlar var ya, işte bu kodu bozuk olanların o akşam Ömer Halisdemir'i ile Anadolu irfanı karşısında darmadağın olduğunu gördük. Bu birilerine mesajdır. Yine öyle kodu bozuk olanlar varsa, bir daha böyle bir darbe girişimini akıllarından geçiriyorlarsa neyle karşılaşacaklarını bilmesi gerekir. Bu örgütü sadece bir cemaat olarak görmek doğru değil. Bu bir istihbarat örgütünün Türkiye'deki aparatıdır. Bu baştan itibaren örgütlenen bir yapıydı. Sırası gelince, 'artık devreye gir, 40 yıl besledik şimdi sıra sende' dediler. Mutsuz oldukları şuydu, Türkiye dış politikasını ve iç yapısını belirlerken eskiden olduğu gibi Brüksel'e veya Washington'a bakarak değil kendi halkının isteklerini göz önünde bulundurarak bir politika izlemeye başladı. Böyle olunca, 'Türkiye yoldan çıkıyor. Bunu tekrar soğuk savaşın mantığında olduğu gibi eski hizaya sokmamız gerekiyor.' dediler. Darbelerin özelliği halk iradesinin gasbı, milli iradenin hırsızlığıdır. Bu bölge halkının, kendi iradesini ve kendi doğal kaynaklarını kullanması istenmiyor."

'BATI, MISIR'DAKİ DARBECİLERLE İLETİŞİME GEÇTİ'

Şahin ayrıca Mısır'da 3 Temmuz 2013'te yaşanan askeri darbenin hemen ardından Batı ve ABD'nin darbecilerle iletişime geçip ülkelerini ziyaret ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin müttefiklerinin ise darbe girişiminden 45 gün sonra Türkiye ile iletişime geçtiğini aktaran Şahin, "Darbe başarılı olsaydı, bizim darbecileri de ağırlayacaklardı ülkelerinde." ifadelerini kullandı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Güven ise 15 Temmuz gecesi FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarının saldırılarına karşı kahraman Türk milletinin bedenlerini siper ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergi gezildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 17:39
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