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Prof. Dr. Mehmet Görmez: Sünneti tartışmak Türkiye’ye yakışmaz

Diyanet İşleri eski Başkanı Prof.Dr. Mehmet Görmez, sünnet, siyer ve hadis üzerinden ifrat ve tefride giden tartışmaların İslam dünyası için fitne kaynağı olduğuna dikkat çekti.

12 Kasım 2018 Pazartesi 10:48
Prof. Dr. Mehmet Görmez: Sünneti tartışmak Türkiye’ye yakışmaz

Siyer Vakfı, İslam Tarihçileri Derneği ile 160 araştırmacı ve akademisyen desteğiyle 5 yılda hazırlanan 15 ciltlik “İslam Tarihi ve Medeniyeti” kitabının tanıtımı için sempozyum düzenlendi. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sempozyumda yaptığı konuşmada, kitabın ortaya çıkmasına öncülük eden Prof. Dr. Mehmet Şeker’in projeyi hayata geçirmek için Diyanet İşleri Başkanlığı’na da teklifte bulunduğunu ancak bürokrasinin hantallığı nedeniyle yayın işinin Siyer Vakfı’na nasip olduğunu söyledi.

“İkisi de yanlış”

Siyer konusunun tarihin çok önemli bir parçası olduğuna dikkati çeken Görmez, şu değerlendirmede bulundu: “Doğrusu bir siyer hocası olarak son zamanlarda kalbime en ağır gelen konulardan birisi Türkiye’de; sünnet, siyer, hadis üzerinden ifrat ve tefrit noktalarına giden tartışmaların yapılıyor olması olmuştur.

Bu tartışmalar, bu yüzyılın başında Hindistan Müslümanlarını bölmüş, parçalamıştır. Ama bu topraklarda Resul-u Ekrem üzerinde ittifak etmiş milletimizin tarihinde, sünnet ve Siyer-i Nebi üzerinde ifrat ve tefrit tartışması yapmak bize yakışmıyor.

“İlim ile bunları aşmalıyız”

Bu tartışmaları bir yana bırakmanın, ifrat ve tefrit tartışmasından kurtulmanın yolu, ilimden geçiyor. Bu tür eserler ortaya koyarak her insanımızın en güzel, en doğru bilgiye sahip olmasını sağlamak gerekiyor.

Bir tarafta risalet ve nübüvveti sadece vahyi bize getiren aracı olarak gören yanlış bir düşünce, diğer tarafta ise karikatür krizlerine malzeme taşıyan bir peygamber tasavvuru. Biri ifrat, biri tefrit. İkisinin de adalete uzaklığı ve yakınlığı eşittir. Bir tarafta sünneti, İslam’ın Kur’an’dan sonraki en büyük kaynağı olduğunu ret eden yanlış bir düşünce, bir tarafta ise Resul-u Ekrem’in gönderildiği toplumun örfünü, adetini, geleneğini, evrensel bir sünnet olarak kabul eden yanlış bir düşünce. Yine biri ifrat, diğeri tefrit.

“İsnat ve tadil ilmini yok sayıyor”

Her iki tarafta, selefi salihin büyük emekler sarf ederek ortaya koyduğu hadis, isnat ve tadil ilmini yok sayıyor. İslam tarihi hocalarımızın tarih içerisinde ortaya koydukları emekleri yok sayarak bu ifrat ve tefrit tartışmalarına girmek bize yakışmıyor. İlim ile bunları aşmalıyız. Kıt ve yanlış bilgi bu tartışmalardan bizi çıkarmaz. Ancak doğru bilgiyle bunların üstesinden gelebileceğimize inanıyorum.”

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 10:48
  1. Siyer Vakfı
  2. İslam Tarihçileri Derneği
  3. İslam Tarihi ve Medeniyeti
  4. Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
  5. Prof. Dr. Mehmet Şeker
  6. Diyanet İşleri Başkanlığı
  7. İslam
  8. Kur’an
  9. Resul-u Ekrem
  10. Hindistan Müslümanları
  11. Siyer-i Nebi

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