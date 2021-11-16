  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni dalga uyarısı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni dalga uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs açıklamasında, dirençli mutasyon ve yeni dalga uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 04:13:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan yeni dalga uyarısı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter hesabından koronavirüs salgınına karşı bilgi verdi ve uyarılarda bulundu.

'Aşılara dirençli mutasyon, yeni dalga'

Farklı ülkelerin koronavirüsü salgını ve aşı konusundaki kararlarından bahseden Ceyhan, ‘nedenler ve çünküler’ ifadesiyle bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. Ceyhan, şunları belirtti:

İsrail, günlük vaka sayısını 200’e indirmişken salgın tatbikatı yapıyor.

Almanya, Avusturya, Norveç, Hollanda ve daha birçok ülke-üstelik vaka sayıları bizden düşükken, yeni kısıtlama önlemleri alıyor ve aşısızlara kısıtlamalar getiriyor.

Mısır bile aşısızların resmi kurumlara giremeyeceğini açıklıyor. Neden? Çünkü uzayıp giden salgının çok sayıda ölüme, sekellere ve ekonomik kayba yol açacağını düşünüyorlar.

Çünkü bu salgının böyle önlemsiz, düşük aşılama ile bitemeyeceğini görüyorlar.

Çünkü bu kadar aşısız kişiyle bu virüsün aşılara dirençli bir mutasyona uğrayabileceğini ve bunlarla gelebilecek yeni bir dalgaya karşı hazırlıklı olmak istiyorlar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes altın diyor ama orada fiyatlar patladı! Dünyaca ünlü bankalar son tahminlerini paylaştı
Ekonomi

Herkes altın diyor ama orada fiyatlar patladı! Dünyaca ünlü bankalar son tahminlerini paylaştı

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ederken benzer bir durum gümüş fiyatlarında da var. Dünyaca ünlü bankalar gümüş fiyatlarındaki yükseliş ..
Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı
Teknoloji

Rusya'dan S-400 açıklaması! Türkiye'ye transfer başladı

Rus askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un Genel Direktörü Aleksandr Miheyev, S-400 savunma füzelerinin bazı parçalarının Türkiye'de üret..
İşte ülkeyi yönetmeye talip CHP'nin vizyonu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndayken bakın onun gözü neredeydi!
Siyaset

İşte ülkeyi yönetmeye talip CHP'nin vizyonu! Tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndayken bakın onun gözü neredeydi!

2023 seçimleri öncesi oy toplamak amacıyla 'helalleşme' yolculuğuna çıkarak mütedeyyin seçmenin gözüne girmeye çalışan CHP Genel Başkanı Kem..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay