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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS yorumu

Koronavirüs yorumları ilgi ile takip edilen enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceylan, LGS ve YKS sınavlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 01:00:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan LGS ve YKS yorumu

Prof. Dr. Mehmet Ceylan'ın açıklamarı şu şekilde: "Sınav meselesi çok önemli ve karışık bir konu. Tek bir çözüm yolu sunmak çok zor. Şu anda iki şeyi teraziye koyup tartmak lazım. Bir tanesi 'Riskli midir?' diye sorarsanız evet mutlaka risklidir.

"2 metrelik mesafe ayarlamak lazım"

2,5 milyon çocuğun bir araya getirilesi, gözlüklerde buğulanma yapıyor gibi problemler var, maske ile konsantrasyon sağlanamıyor diye problemler var. Öğrencilere maskesiz sınav yapılacaksa o zaman 2 metrelik mesafe ayarlamak lazım.

"Kademeli olarak yapabilirsiniz"

Sınava giden öğrencilerin olduğu otobüsler tıklım tıklım oluyor. Bunu engellemek için kademeli olarak yapabilirsiniz. Bir grup gelip 9'da başlar, diğer grup 10'da başlar. Yoldaki yoğunlaşmayı engelleyecek başka bir şey aklıma gelmiyor. Bir başka tarafı da çocuklara sormak lazım. Hep aileler konuşuyor, bizler konuşuyoruz. Sınava hazırlanan çocukların konuştuğunu görmedim."

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