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Gündem Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama: Maalesef bizim halkımız, başında prof varsa her şeyi bilir diye düşünüyor
Gündem

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama: Maalesef bizim halkımız, başında prof varsa her şeyi bilir diye düşünüyor

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Maalesef bizim halkımız basın da buna dahil insanların uzmanlık alanına falan bakmadan aşıyı geliştiren kişi aşıyı en iyi bilir diye düşünüyor ya da başında prof. ünvanı varsa her şeyi bilir diye düşünüyorlar ancak böyle değil." diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 23:47:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken açıklama: Maalesef bizim halkımız, başında prof varsa her şeyi bilir diye düşünüyor

Cumhuriyet'e konuşan Prof. Dr Mehmet Ceyhan, Prof. Dr. Uğur Şahin hakkında dikkat çeken ifadelerde bulundu.

Prof ünvanı olan herkesin her şeyi bilemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Maalesef bizim halkımız basın da buna dahil insanların uzmanlık alanına falan bakmadan aşıyı geliştiren kişi aşıyı en iyi bilir diye düşünüyor ya da başında prof. ünvanı varsa her şeyi bilir diye düşünüyorlar ancak böyle değil." diye konuştu.

Prof. Ceyhan şu açıklamada bulundu: 

Maalesef bizim halkımız basın da buna dahil insanların uzmanlık alanına falan bakmadan aşıyı geliştiren kişi aşıyı en iyi bilir diye düşünüyor ya da başında prof. ünvanı varsa her şeyi bilir diye düşünüyorlar ancak böyle değil. Uğur Şahin çok değerli bir bilim insanı, meslek hayatı boyunca bir laboratuvarda çalışmış. Dolayısıyla sahada hangi aşının tekrarı gerekir, gerekir mi gerekmez mi? bu sorulara cevap verebilecek makam değil. Kaldı ki bir de böyle soruları, böyle bir dönemde firmayla bağlantısı olan firma sahiplerine o aşıları geliştiren devlet yöneticilerine sormamak lazım. Çünkü bu ister istemez, ne yaparsanız yapın neticede bu iş bir ticari olaydır ve o söylemlere yansır.

Çünkü bu dönemde işte 'Uğur Şahin şunu dedi ki'...diye referans göstermek yerine, yapılan bir çalışmada 'şöyle bir sonuç bulunmuş, bu bize uygun mudur' diye değerlendirmek çok daha doğru diye düşünüyorum.

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Yorumlar

Kendinden bahsediyor

Adam kendini tarif etmiş. Dün dediğiyle bugün dediği 100% farklı olan, aşı ... maşası bir adamdan beklenmedik bir hareket!
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