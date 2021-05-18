Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a zor soru

Bir zamanlar Bilim Kurulu'nda yer alan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın ABD merkezli Fox TV'de yaptığı, "14 gün tam kapanmanın zararı yararından fazla olabilir. Virüs en çok ev ortamında bulaşır. 14 gün sonra vaka sayısı katlanmış olarak insanlar evden çıkabilir. Kapatma yapılacaksa en az 28 gün olmalı, vaka çıkan evlerde izoloasyon uygulanmalıdır." şeklindeki açıklamaları tepki ile karşılandı.

Sosyal medyadan eleştirilen Ceyhan'a bir kullanıcı, "Peki Ceyhan Bey 1.5 senedir insanları neden evlere kapattınız. Tam kapanma olduğunda 17 az 28 olsun bu tam kapanma değil diyen siz değil miydiniz?" diyerek kritik bir eleştiri yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları da Ceyhan'ın sözlerini sert bir şekilde eleştirdi.