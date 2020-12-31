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Sağlık Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının ne zaman sona ereceğini açıkladı
Sağlık

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının ne zaman sona ereceğini açıkladı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüsle mücadele ve aşı çalışmalarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, mutasyonla salgınların bittiğini belirterek, 2 belki 2,5 senede pandeminin bitebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 22:23:00 -
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan salgının ne zaman sona ereceğini açıkladı

Pandeminin ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya yanıt veren Ceyhan, "Bütün pandemilerin tarihine bakarak şunu söyleyebilirim. 2 yıldan fazla süren bir pandemi yok ama bu demek değildir ki bu pandemi 2 yıldan fazla sürmeyecek. Çünkü hepsinin birbirinden etkeni farklı yayılma hızı farklı. Birbirinden farklı olaylar bunlar. Şimdiye kadar zaten bizim gözlemlediğimiz aşıyla bitmiş bir pandemi de yok zaten. Pandemiler hep virüsün mutasyonuyla bitmiş. İlk defa mutasyondan önce pandemiyi bitirecek bir gelişme yaşandı. Gerçekten insanlar bunun tam ne anlama geldiğini bilmiyor ama pandemide bir aşının geliştirilmesi ve herkese uygulanması inanılmaz bir olay. Geçirdiğimiz hiçbir pandemide başarılamadı bu. Diğer koronavirüs enfeksiyonlarında da 60 yıldır biz koronavirüsle yaşıyoruz henüz başarılamamış bir şey. Buna olumsuz bakanlar da var. Pandemi aşılarının şartı zaten hızlı sürede geliştirilmesidir. Yoksa 5 yıl sonra geliştirirseniz bir işinize yaramayacaktır. O yüzden belki bu sefer mutasyonla değil aşı sayesinde 2 belki 2,5 senede biteceğini ümit ediyorum." dedi.

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