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Aktüel Prof. Dr. Kural, kesilen ağaçları için suç duyurusunda bulundu
Aktüel

Prof. Dr. Kural, kesilen ağaçları için suç duyurusunda bulundu

Kural: -"Benim satın aldığım kazları kesip satmış. Ve benden izinsiz 12 ağacı yaş, gizli olarak kestiğini ve sattığını da öğrendim"

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:39:35 -
Prof. Dr. Kural, kesilen ağaçları için suç duyurusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Sigara karşıtı kampanyalarıyla bilinen Prof. Dr. Orhan Kural, Silivri'de kendisine ait bir tarlaya 20 yıl önce diktiği ağaçların kesildiği gerekçesiyle ağaçların bakımıyla görevlendirdiğini belirttiği kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural, hazırladığı suç duyurusu dilekçesini, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

Dilekçesinde, Silivri'de 13.2 dönüm tarlayı 20 yıl önce bir vatandaşlık görevi kabul edip büyük bir masraf ve emekle ağaçlandırdığını belirten Kural, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da ağaç temininde zaman zaman destek olduğunu bildirdi.

Tarlada ağaçlara bakmakla görevli Celal Ö. adlı bir kişinin yıllar yılı görevini yapmadığını anladığını anlatan Kural, "Maalesef oraya çok nadir uğruyordum. Ve komşulardan kendisi hakkında şikayetler aldım. Ağaçlara bakmadı, benim satın aldığım kazları kesip satmış. Ve benden izinsiz 12 ağacı yaş, gizli olarak kestiğini ve sattığını da öğrendim. Sonunda ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Dilekçesinde, tarlayı şu anda bir pilot arkadaşının sahiplendiğini ve ağaçların kesilmesinin bir suç olduğuna inandığını aktaran Kural, söz konusu kişiden şikayetçi olduğunu belirtti.

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