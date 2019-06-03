0553 313 94 23

Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”

Prof.

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
Prof. Dr. Kaşkaloğlu: “Teknoloji odaklı 19 başarılı yılı geride bıraktık”

Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nin 19’uncu kuruluş yıldönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.


Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu ve Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu tarafından 2000 yılında kurulan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, dünya standartlarında tanı ve tedavi hizmetleriyle sektörde 19 yılı geride bıraktı.


Yıl dönümü nedeniyle değerlendirmede bulunan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, her zaman tıbbı ön planda tutarak hizmet verdiklerini kaydederek, bu başarının sırrının hasta memnuniyeti odaklı kalite anlayışı, hekim deneyimi ve sürekli yükselen teknoloji olduğunu söyledi.


Bugüne dek yurtiçi ve yurtdışından binlerce hastayı sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Kaşkaloğlu, modern tıbbın tüm olanaklarını kullandıklarını ve dünyada göz sağlığı alanındaki tüm gelişmeleri aynı anda Türkiye’de uyguladıklarına dikkat çekti.


Lasik ve katarakt ameliyatları konusunda elde ettikleri başarılı sonuçların kendileri için en önemli referans olduğunu belirten Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastanemizde tıbbi donanımın en iyisini kullanmak, en iyi doktorlarla çalışmak ve bunları en iyi şekilde hastalara sunmak başlıca hedefimizdir. Türkiye’de göz hastalıkları branşında kabul gören saygın ve aranan markalar arasındayız” diye konuştu.


“Teknoloji ve uzmanlık ön planda”


Günümüzde hastaların da çok bilinçlendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, “Hastalar, en iyi hizmeti alabilmek için hem yüksek teknoloji arıyorlar; hem de konusunda uzman hekime tedavi olmak istiyorlar. Burada uzmanlaşmanın önemi de ortaya çıkıyor. Göz gibi küçük bir organda bile farklı uzmanlık alanları var. Kimi hekim katarakt ameliyatında branşlaşırken; kimi hekim ise retina ve lazer konusunda uzmanlaşıyor. Teknoloji, insanın önemini azaltıyor gibi görünse de aslında tam tersi bir durum geçerli. En son teknolojiyi o alanda en çok deneyim yapmış ve ustalaşmış göz doktoru daha başarılı bir şekilde kullanıyor. Ameliyatlar süre olarak da çok kısaldı. Ama sürenin kısa olması ameliyatı basitleştirmez; yalnızca teknolojiye bağlı olarak hastanın konforunu artıracak bir avantaj sağlar” ifadesini kullandı.


Sağlıkta kalite ödülü


Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Verimlilik, Kalite ve Akreditasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri sonucu Mart 2019’da başarı ödülü aldıklarını da vurguladı.


İzmir’de kamu, özel, üniversite ve belediye hastaneleri arasında 95 ve üzeri puan alan hastaneler arasında yer almaktan ötürü gurur duyduklarını dile getiren Kaşkaloğlu, yıllardır kalite çıtasını daha da yükseğe çıkarmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    1. Tren Beach Club’ta bayram sürprizleri
    2. Destici'den bayram mesajı
    3. Bayram öncesi 2. el otomobil piyasası..
    4. Laf attığı iddia edilen kadının eşinin..
    5. Vali Bilmez’den Ramazan Bayramı mesajı
    6. Kurbanlık beslediği dana sonu oldu
    7. Küçük çocuğun şakası savaş uçakların..
    8. Düzce’den Avrupa’ya dört ayda 3 bin..
    9. Deniz 7 dakika görev aldı
    10. Ortaokul öğrencilerinin yazdığı “Sıfır..
    11. AKEDAŞ bayrama hazır
    12. Kuşadası’nda tiyatro festivali iptal..
    13. İçişleri Bakanlığından mayıs ayı..
    14. Kuşadası’nda tatilciler bayram keyfine..
    15. Diyanet ile MEB'den "hafızlık" protokolü
    16. Veteriner hekimlerinden..
    17. İstemeyerek başladı, şimdi dünya..
    18. Yola saçılan karpuzlar trafiği aksattı
    19. Almanya'da imalat PMI mayısta geriledi
    20. Karaman İspanya’da tatilde
    21. Seçer: "Bütün Mersinlilerin belediye..
    22. Su tasarrufunda iddialı Kale Smart'tan..
    23. Çankırı'da yangın
    24. 200 aileye gıda yardımı
    25. Sarıkaya Mahallesinde Birlik ve..
    26. Jandarma, 350 metre misina ağı ile 300..
    27. Subaru karbondioksit salınım miktarını..
    28. Servis dışı tramvay hat dışına çıktı
    29. Bayram kahvaltısına yakışır 5 tarif
    30. Avrupa'da bükülmeyen bileğini dünya..
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Hizmet istemeyenler iş başında! Erdoğan açtı, CHP kapattı
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda polis yönlendirildi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! 'Haylaz, düzenbaz, hırsız'
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    3 ilçe ve bir beldede seçim sonuçları belli oldu!
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin
    Cübbbeli Ahmet Hoca: Böyle bir işe karıştıysam Allah bana lanet etsin

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    YSK'dan şaşırtan 23 Haziran kararı!
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular
    Kriz kapıda! Suudi Arabistan'a saldıracaklarını duyurdular