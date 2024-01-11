Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun soğan kürü tarifi: öyle bir sistem işliyor ki! Sonunda da onlarca hastalığa iyi geliyor

Soğan kürü, miyom, polikistik over, iyi huylu prostat büyümesi, kıl dönmesi, hamile kalma, menopoz gibi rahatsızlıklarda tedavi amacıyla kullanılan bitkisel bir kürdür. Soğan evlerimizde yemeklerimizde kullandığımız sebze olmanın dışında, içeriğinde bulunan B, A ve C vitamini, iyot, silis, fosfor, kükürt gibi maddeler, antibiyotik görevi yapan içerikler ve hazmı kolaylaştıran fermentlere sahip olan şifalı bir sebzedir. Soğan tüketiminin fazla olduğu ülkelerde, kanser hastalığının daha az görüldüğü tespit edilmiştir. Evlerinizde taze olarak hazırlayabileceğiniz kür, 15 gün boyunca düzenli olarak kullanıldığında hastalığınıza çare olabilir.

SOĞAN KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Kürümüzü hazırlamak için ihtiyacımız olan malzemeler bir adet açık kahverengi kabuklu kuru soğan ve iki bardak klorsuz sudur. Soğanı kabukları kırmızı, mor ya da beyaz kabuklu olandan seçmemelisiniz. Bunlar yapılacak kürde etkili olmamaktadır. Sizin kullanacağınız yemeklerde kullanılan kuru soğandır. Soğanı kök ve kabuğuyla birlikte kullanacağımızdan, yıkayıp sirkeli suyun içinde bir süre bekletmelisiniz. Bu şekilde dezenfekte olmasını sağlarsınız. Suyu bir tencerenin içine koyarak, ocağın üzerinde kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kuru soğanı dört parçaya bölerek içine atın. Bu şekilde yaklaşık olarak beş dakika kadar kaynatmanız, kürü hazır hale getirecektir. Kullanıma hazır olması için biraz ılınmasını beklemelisiniz.

SOĞAN KÜRÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

•Kadınlarda meydana gelen çikolata kisti (endometriosis) ve miyom oluşumlarına karşı tedavi edicidir.

•Polikistik over sendromu tedavisinde faydalıdır.

•Kadınların yaşadığı özel dönemlerdeki düzensizliğini ortadan kaldırmaya oldukça etkilidir.

•Menopoz şikayetlerini azaltmak için içilmelidir.

•Kıl dönmelerinde fayda sağlayacaktır.

•Hamile kalmak isteyenlerin, sorunlarına çare olacaktır.

•Ciltte çıkan iltihaplı sivilce ve aknelerde tedavi edicidir.

•İçeriğindeki sulfosid nedeniyle antibiyotik özelliğine sahiptir.

•Dolaşım sistemini düzenler.

•Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunmaktadır.

•Vücutta meydana gelen yağlanmayı azaltacağından, zayıflamaya yardımcı olur.

•Stres giderici ve balgam söktürücü etkileri vardır.

•Prostatta oluşan iltihapları azaltıcı etkileri nedeniyle, ağrıların azalmasına yardımcıdır.

•Çiğ soğan tüketimi, yemek sonrasında kandaki total gliserit oranını düşürür.

•Sinüzit rahatsızlığının ilerlemesini önler.

SOĞAN KÜRÜ NASIL UYGULANIR?

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•Soğan suyu ile hazırlanmış olan kür, sağlık sorunlarına fayda sağlaması açısından en az altı ayda bir defa 15 gün süreyle uygulanmalıdır. Bu süreyi aşmamaya dikkat edilmelidir.

•Hazırlanmış olan kürü ılık olarak tüketmelisiniz.

•Öğle ve akşam yemeklerinden on dakika önce bir bardak içmelisiniz.

•Daima içeceğiniz kür taze olarak hazırlanmalıdır.

•Kürü hazırlamak için mutlaka açık kahverengi kabuklu beyaz soğan kullanılmalıdır.

•Kullanılacak soğanların dış kabuğu kuru ve taze olması gerekir. Çimlenmiş ve köklenmiş olanlar bayattır.

SOĞANIN İÇERİĞİNDE NE VAR?

•Protein 1,5 gram

•Karbonhidrat 9 gram

•Yağ 0,1 gram

•Lif 0,6 gram

•Fosfor 56 mgr

•Kalsiyum 27 mgr

•Demir 0,5 mgr

•Sodyum 10 mgr

•Potasyum 157 mgr

•Magnezyum 12 mgr

•A vitamini 40 IU

•B1 vitamini 0,03 mgr

•B2 vitamini 0,04 mgr

•B3 vitamini 0,2 mgr

•B6 vitamini 0,1 mgr

•C vitamini 10 mgr

•E vitamini 0,3 mgr

•Folik asit 10 mcgr

Yukarıdaki değerler 100 gr soğanın içeriğidir. Ayrıca 100 gram soğanda sadece 38 kalori bulunmaktadır. Kolesterol değerleri de sıfırdır.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU'NUN SOĞAN KÜRÜ TARİFİ

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, kadınların polikistik over kanseri, erkeklerinden iyi huylu prostat büyümesi sorunu için yılda iki defa 2 haftalık soğan suyu kürünü muhakkak düzenli olarak denemelerini önerdi. Soğan suyu kürünün faydalarına değinen Saraçoğlu, tıbbın polikistik over sendromuna bir çare bulamadığını, ancak soğan suyu kürünün bu soruna en iyi çare olduğunu da dile getirdi.

Soğan suyu kürü, polikistik over sendromunun yanı sıra kadınlarda çikolata kisti (endometriosis), myom, düzensizliği sorunlarının da bire bir yararlı olmaktadır. Aynı zamanda menopoz şikayetlerini de azaltan soğan suyu kürü, kadınların sıklıkla yaşadığı bu ciddi sorunların en mükemmel çözümüdür.

Soğan suyu kürünün yararları arasında kıl dönmesi sorununa da çözüm olması yer alır. Kıl dönmesi sorunu ile baş başa olanlar 1 adet orta boy soğanı fırında veya tavada ısıtmalı ve dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğumaya bırakıp ardından sorunlu bölgede 25 dakika bekletilmelidir. Ardından sorunlu bölge gül suyu ile temizlenmelidir. Bu kür haftada 4 defa uygulanmalıdır.

Hamile kalmak isteyenler de soğan suyu kürünü korkmadan deneyebilirler. Özel döneminde uygulanmasının hiçbir sakıncası olmayan soğan kürü, gebe kalmak isteyenler tarafından adet bitiminden sonra 7 gün içinde başlamalıdır. Kür uygulandıktan sonra 2. adetinizi görmeden 10 gün önce tekrar 5 gün veya 7 gün bu soğan suyu kürünü uygulamalı ve soğan suyu kürü bitiminde incir kürüne başlamalısınız.

İbrahim Saraçoğlu soğan suyu kürünün faydalarından yararlanmak isteyenlere bu kürü 15 günden fazla kullanmamalarını önermektedir. Aynı zaman soğan suyu kürü için muhakkak beyaz soğan kullanılmalı, kesinlikle mor ya da kırmızı soğan tercih edilmemelidir. Soğan suyu kürünün hazırlanışı ise şöyledir: 1 orta boy beyaz soğan dörde bölünür. Daha önceden kaynatılmış 2 su bardağı klorsuz suya bölünen soğanlar eklenir. Ocakta 5 dakika kaynatıldıktan sonra içine herhangi bir şey eklenmeden öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak 15 gün boyunca içilmelidir. Soğan suyu kürü 15 gün düzenli içildikten sonra 6 ay ara verilmeli ve 15 gün daha düzenli olarak içilmelidir.

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