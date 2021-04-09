Prof. Dr. Hobikoğlu TCMB PPK üyeliğine seçildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu’nun Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi olarak görev yapmak üzere seçildiği duyuruldu.
Hobikoğlu’nun 15 Nisan 2021 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına katılacağı bildirildi. Şahap Kavcıoğlu’nun TCMB Başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından Murat Çetinkaya da başkan yardımcılığı görevinden alınarak yerine Mustafa Duman getirilmişti. Öte yandan TCMB Olağan Genel Kurulu’nda PPK üyesi olarak da görev yapan banka meclisi üyesi Ömer Duman görevden alınmış yerine Ertan Aydın seçilmişti. Alınan kararlar sonucunda Kavcıoğlu başkanlığındaki PPK Abdullah Yavaş, Emrah Şener, Oğuzhan Özbaş, Uğur Namık Küçük, Mustafa Duman ve Elif Haykır Hobikoğlu isimlerinden oluştu.