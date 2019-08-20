Prof. Dr. Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlanıyor Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Galatasaray Lisesi'nde düzenlenecek olan törenin ardından Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenazesi İstanbul'a ulaştı. Dursun'un naaşı özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirildi. Bakan Yardımcısı Dursun için saat 14.30'da Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlenecek. Sultanahmet Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli Hereke'deki aile kabristanında toprağa verilecek.

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