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Prof. Dr. Gökay Bozkurt; “Down Sendromu bir hastalık değildir”

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:56
Prof. Dr. Gökay Bozkurt; “Down Sendromu bir hastalık değildir”

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökay Bozkurt, “Down Sendromu bir hastalık değildir” dedi.


ADÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Polikliniğinde takibi yapılan 21 özel çocuk ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte çocuklar resimler çizerek ve oyunlar oynayarak unutulmaz bir gün geçirdi.


Etkinliğe ADÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Tosun, Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökay Bozkurt ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Hastalıkları Pediatrik Genetik Bilim Dalı Başkanı Özgür Çoğulu ve Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı asistan doktorları katıldı.


ADÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökay Bozkurt, yaptığı sunumda, “Burada amacımız, Down Sendromu ile ilgili toplumda bir bilinç oluşturmak. Çünkü Down Sendromu aslında bir hastalık değil; sadece bir farklılık ve toplumlar farklılıklarıyla birlikte güzel. Bilimsel çalışmalar da gösteriyor ki, Down Sendromlu bireyler ne kadar hayatın içinde var olurlarsa, o kadar az sağlık sorunu yaşıyorlar. Ve ne kadar az sağlık sorunu yaşarlarsa, o kadar hayatın içinde kalıyorlar. Burada zengin bir döngü var. Bizlerin de bu döngüye katkı sağlaması lazım. Bizim, down sendromlu çocuklara eşit fırsatlar oluşturmamız lazım. Ne kadar çok toplumla bütünleşmiş olarak hayat sürerlerse, o kadar mutlu olurlar. Bizler bunun çabası içindeyiz’’ dedi.


Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastalıkları Pediatrik Genetik Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çoğulu’nun da eğitim verdiği, yaklaşık 2 saat süren ve ailelerin birbirleri ile kaynaştığı etkinlikte, çocuklar değişik aktiviteler yaparak aileleri ile birlikte eğlendi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:56
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