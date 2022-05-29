Prof. Dr. Erkan Topuz açıkladı! 7 besin kanser savaşında hastaların aleyhine kanserojen madde üretiyor
Onkoloji Enstitüsü direktörü Prof. Erkan Topuz kanser hastalığının git gide yayıldığını belirterek insanların bu hastalıklara karşı önlem alması gerektiğini belirtti ve kansere set çekecek önemli tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Erkan Topuz 50 yılı aşkındır kanser araştırmalarını sürdürüyor. Beyaz şeker ve unun kanser hücrelerini büyüttüğünü ifade ediyor. İşte detaylar...
Kanserojen madde nedir?
Kanserojen insan veya hayvan kansere neden olma kapasitesine sahip bir maddedir. bir madde teşvik etmek veya kanser ağırlaştırması biliniyor, ancak varsa mutlaka kansere neden olmaz, aynı zamanda bir kanserojen denebilir.
Prof. Dr. Erkan Topuz kanser hastalarına ciddi uyarılarda bulunuyor. Peki kanser hastaları ne tüketmeli? Nelerden uzak durmalı? İşte yanıtı...
ERKAN TOPUZ'DAN KANSER UYARILARI
Sucuk, salam ve sosisten sakının
"Beyaz un, beyaz şeker, konserve, sucuk, salam, sosis, hazır meyve suları, margarin; bunlar genellikle kanserojen maddelerdir. Soya yağı ve keten tohumu meme kanseri olan ve sektörleri pozitif olan hastalara vermeyin. Ancak soya yağı, soya sütü, keten tohumu çocuğumuz küçük ve kansere meyili varsa o zaman korur. Bakın ne kadar çelişkili."
Kanser olan süt içmesin
"Büyüme hormonu sütle de vücuda geçiyor. Bu sütü çocuklar için söylemiyorum kanserli hastalara verdiğimiz zaman kanserde insülin seviyesini yani kanserojen maddeyi de yükseltiyor. Kanser hastaları neler yapmalı? Bir kere kilo almamalılar. Spor yapmalılar. Yağlı gıdalardan kaçmalılar. Hormonlu gıdalar almamalılar. Doğum kontrol hapı da almamalılar."
Doğum kontrol hapına dikkat!
"Kadınlar eğer memesinde fibrokist, ailesinde kanser varsa menopoza girdiği zaman kesinlikle hormon almamalı ve muhakkak çok sık meme kontrolleri yaptırmalı. Doğum kontrol hapını bir seneden fazla kullanmayın. Bir sene dinlenin. Çünkü over (yumurtalık) kanserini korur meme kanserini artırır."