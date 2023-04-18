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Gündem Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!
Gündem

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Yeniakit Publisher
2023-04-18 17:23:00 -
Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na Özlem Zengin ve Derya Yanık soruşturması!

Sakarya Üniversitesi, Özlem Zengein ve Derya Yanık hakkında Tweitter hesabından eleştiride bulunan Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile Bakanı Derya Yanık ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in fotoğraflarını paylaşarak "Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar..." notunu düştü.

AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklandığı programda CNN Türk canlı yayınına konuk olan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Sofuoğlu'nun paylaşımına cevap verdi.

"Bu tehdit değil de nedir? Ben Elhamdülillah Müslümanım." diyen Zengin, "Şu an abdestli, oruçluyum ve cennete kimin gideceğine de Allah'ın karar vereceğine iman etmiş bir insanım. Bunlar AK Partili falan değiller. Ne olup olmayacağımıza da bu insanlar karar vermeyecekler." ifadelerini kullandı.

Zengin sözlerine şöyle devam etti: Ben AK Parti'nin inşasından beri varım ve başka hiçbir partide de çalışmadım. AK Parti var olduğu sürece de başka bir partide olmayacağım.

Sakarya Üniversitesi, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında ceza ve disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.
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Üniversite rektörlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun şahsi twitter hesabı üzerinden 11 Nisan 2023 tarihinde yayınlamış olduğu mesajın içeriğinde bulunan 'Listenin neresinde olurlarsa olsunlar, Kabe'nin örtüsüne sarılı olsalar bile, cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar cehennem soğuyuncaya kadar...' ifadelerinden kaynaklı olarak Rektörlüğümüzce Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında hem disiplin ve hem de ceza soruşturması başlatılmıştır.

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