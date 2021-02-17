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Gündem Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Dün Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Cüceloğlu'nun ölüm nedeni ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:59:00 -
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Dün İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı ölüm nedeni ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamera kayıtları incelenecek.

Olay yerindeki ilk incelemede eve gelen temizlik görevlisinin Cüceloğlu'nu yerde yüzüstü gördüğü tespit edildi. Konuyla ilgili yapılan incelemelerde Adli Tabip hazırladığı raporda Doğan Cüceloğlu'nun Aort damarı yırtılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 83 yaşındaki psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun dün öğle saatlerinde Beşiktaş Akatlar'daki evinde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Yapılan incelemelerde Cüceloğlu'nun Aort damarında yırtılma olduğunu ve buna bağlı olarak ölümünün gerçekleştiğini belirledi.

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