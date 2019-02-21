0553 313 94 23

Prof. Dr. Demir: "Suyun dengesini bozarsak tabiatın da dengesini bozarız"

Suyun doğanın dengesini sağladığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof.

21 Şubat 2019 Perşembe 09:00
Prof. Dr. Demir: "Suyun dengesini bozarsak tabiatın da dengesini bozarız"

Suyun doğanın dengesini sağladığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, suyun doğru kullanılmaması sonucunda hortum benzeri ani doğal değişimlerin yaşandığını söyledi.


Su döngüsünün bozulmasının çeşitli doğa olaylarını beraberinde getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Demir, bunun önüne geçmek için su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini ifade etti.



"20 yıl önce hortum bilinmiyordu"


Kainattaki en önemli maddelerden birinin su olduğuna dikkat çeken Demir, "Suyun iki tane temel özelliği var: Biri taşıyıcı özelliğidir. Canlıların en küçük birimini taşıyan sudur. Aynı zamanda kainattaki güneşten gelen bütün enerjiyi depolayan sudur. Sıcaklığın ani değişimleri, suya yapılan müdahaleler; ani hava olaylarını beraberinde getiriyor. Doğanın dengesini sağlayan sudur. Suyun dengesini bozarsak doğanında dengesini bozarız. Hortum bir yerde ani sıcaklık düşüşü ile meydana gelen bir hava hareketidir. 20 yıl önce Türkiye’de hortum kavramı bilinmezken bu gün artık hortumu her yerde tartışmaya başladık. Sahil şehirlerimizde görmeye başladık. Küresel iklim değişimi devam ettiği sürece bu tip olayların yaşanması kaçınılmaz bir süreç. Biz doğru tedbir almazsak bunlar kaçınılmaz. Bunun için su konusunda daha duyarlı bir toplum olmamız lazım. Suyu doğru kullanmalıyız. Bunun için yetkililerimizin de tedbir alması gerekiyor. Bireylerin de bu konuda bilinçli olması gerekir” dedi.



“Su israfını önlemeliyiz”


“Su israfını önlemeliyiz” diyen Prof. Dr. Demir, “Gelecekte daha büyük olumsuzluklar yaşamamak için bu günden önlem almalıyız. Evde, tarımda, sanayide kullanılan suyu israf etmeden doğru bir şekilde kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 09:00
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kargı polisinden uyuşturucuya geçit yok
    1. Kargı polisinden uyuşturucuya geçit yok
    2. Kurum: 590 bin konutun dönüşümünü..
    3. TIRATRO 11 bin 535 öğrenciyle buluştu
    4. Spor Toto Süper Lig’de 23. hafta..
    5. Sis İstanbul’da ne kadar sürecek?..
    6. Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu:..
    7. "Gıda israfıyla mücadele üretim kadar..
    8. TAP’ta gaza basın mesajı
    9. Mersin’de 4 katlı bina çöktü
    10. Atlantik Okyanusu'nda batan geminin..
    11. Katlanabilir ekranlı Samsung Galaxy Fold
    12. Kartal'da riskli binaların yıkımı
    13. Balık fiyatlarında düşüş yaşanmıyor
    14. Samsung, Galaxy Watch Active, Galaxy..
    15. Eşini öldürdü, ‘geçimsizdi’ deyip..
    16. Evler kar altında kaldı
    17. DG Sivasspor, Antalyaspor maçı..
    18. Savcının kızına "cinsel saldırı..
    19. IMF sevicilerine S&P’dan cevap
    20. TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda..
    21. Türel: “Delikanlı olsunlar”
    22. Bolu'da kaçak içki operasyonu
    23. (Düzeltme) FETÖ’ye yönelik ’ankesörlü..
    24. 14 Şubat’ta ’Ayvacık’a Dikkat’ diye..
    25. 13 il ve KKTC'de operasyon!
    26. "Kocamaz şu an itibariyle Demokrat..
    27. Bakan Kurum’dan Şahinbey’e övgü
    28. Burhanettin Kocamaz DP'den aday oldu
    29. Turistleri ‘tırnakçılık’ yöntemi ile..
    30. TÜSİAD’ın yeni başkanı Simone..
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı