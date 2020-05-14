Prof. Dr. Davut Karayel: "Türkiye tarımsal üretim gücünü salgında da gösterdi"

ANTALYA (AA) - ORHAN ÇİÇEK - Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, Türkiye'nin tarımsal üretim açısından gücünü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde de gösterdiğini belirterek, "Salgının farklı dalgaları olabilir, dünya başka salgınlarla da karşı karşıya kalabilir. Onun için biz tarımdaki güçlü yapımızı korumak zorundayız." dedi.

Karayel, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs salgınının tarımı tüm dünyada ön plana çıkardığını, Türkiye'nin tarımsal üretim açısından dünyada lider ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Toplam tarımsal hasılanın 52 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Karayel, "Bu değerle biz Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise yedinci büyük tarım ekonomisine sahibiz. Yıllık 18 milyar dolarlık tarımsal ürün ihracatımız var. Bu bağlamda Türkiye tarımsal üretim açısından gücünü bu salgında da gösterdi. Herhangi bir sorun yaşanmadan üretime devam etti, gıda temini sağlandı." diye konuştu.

Salgın hastalık sürecinde birçok Avrupa ülkesinde tarımsal üretim açısından sorunlar yaşandığını, ürünlerin tarlada kaldığını vurgulayan Karayel, Türkiye'de çiftçilerin ise ara vermeden üretime devam ettiğini bildirdi.

Dünyada "salgının farklı dalgaları olabilir" yönünde açıklamaların yapıldığına değinen Karayel, şunları kaydetti:

"Onun için biz tarımdaki güçlü yapımızı korumak zorundayız. Tarım açısından Türkiye güçlü bir ülkedir ama bu gücü hem koruması hem de geliştirmesi gerekiyor. İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerde tarım çok gelişmiş olmasına rağmen bu süreçte ciddi sorun yaşadılar. Biz ise bir sorun yaşamadık. Çünkü bizde aile işletmesi dediğimiz küçük işletmeler halen tarımda etkin. Bunlar salgın sürecinde üretime ara vermedi. Avrupa'da büyük işletmeler üretimde ve işçi bulmada sorun yaşarken, bizim aile işletmelerimiz salgına rağmen üretime devam etti."

- "Ülkemiz bu alanda gücünü gösterdi"

Salgın sonrasında aile işletmelerini korumak için gençlerin tarıma ilgisini artırmak gerektiğini anlatan Karayel, Türkiye'nin küresel tarım ticaretinin merkezinde bulunduğunu belirtti.

Karayel, tarım ticaretinden daha fazla pay alabilmek için ciddi adımlar atmak, tarımı daha da güçlendirmek gerektiğini belirterek, "O nedenle bir taraftan aile işletmelerini korurken bir taraftan da büyük işletmeleri muhafaza edip onları, geliştirmemiz gerekiyor. Bu büyük işletmeler bizim küresel rekabetteki gücümüzü artıracaktır. Bu süreçte teknolojinin de önemi ortaya çıktı. İnsanlar teknolojik altyapının gücüyle evlerinde kaldı. Ülkemiz bu alanda da gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası tarımı akıllı teknolojiye entegre etmek gerektiğine işaret eden Karayel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla konusunda uzman kişilerce oluşturulan Tarım Politikaları Kurulunun tarımı güçlendirmek için çalışmalar yapacağını aktardı.

- "İnsanımız tarımsal üretime yatkın"

Karayel, sürdürülebilir tarımsal üretimi sağlamak gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Her şartta, her koşulda tarımsal üretimi devam ettirecek altyapıyı kurmamız gerekiyor. Biz gerçekten dünyada bu açıdan şanslı ülkelerden birisiyiz. Çünkü coğrafyamız çok uygun. İnsanımız tarımsal üretime yatkın. Vatandaşımız, çiftçi olmasa dahi bir karış toprağı olsa bile bu süreçte üretime devam etti, arazisini boş bırakmadı. Bence Türkiye, bu süreçte sağlık alanında büyük bir başarı elde etti. Aynı başarıyı tarımsal üretimde de elde ettiğini düşünüyorum. Çiftçimiz bu süreçte hassasiyetini gösterdi, üretimine hiçbir şekilde kesinti vermeden devam etti. Devletimiz de gerekli tedbirleri zamanında aldı."