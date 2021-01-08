Prof. Dr. Cengiz Tomar: Türkiye Katar'dan sonra bir müttefik daha kazandı

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, geçtiğimiz gün gerçekleşen KİK Zirvesi sonrası Katar’a uygulanan ambargonun kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Tomar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiği ve ekonomik ambargo uygulamaya başladığı dönemde Türkiye'nin Katar'a sahip çıktığını ifade etti.

İran ve Müslüman Kardeşler sorunu

Tomar, Körfez'de iki temel varoluşsal problem bulunduğunu belirterek "Biri İran nüfuzunu yayma problemi, diğeri ise Müslüman Kardeşler. Son dönemlerde Müslüman Kardeşler üzerinden yürütülen bu gerilimin azaldığını görüyoruz. Hatta bu politikanın başını çeken BAE'nin de bu gerilimi azaltma noktasında bir duruş belirlediğini görüyoruz." dedi.

Orta Doğu ve Körfez'de Joe Biden dönemine hazırlığın başladığını aktaran Tomar, yeni dönemin, İran tehlikesi üzerinden şekillenebileceğine işaret etti. İran tehdidinin, Biden döneminde en ağırlıklı konulardan biri olacağını anlatan Tomar, "Dolayısıyla Körfez ülkelerinin de buna göre bir konjonktür belirlemek amacıyla böyle bir anlaşmaya gittiklerini düşünüyorum." dedi.

'Türkiye, Azerbaycan gibi Katar'ı da destekleyerek Körfez'de önemli bir müttefik kazandı'

Son zamanlarda Güney cephesi olarak nitelendirdiği Mısır, İsrail ve bazı Körfez ülkelerinin yürüttüğü Türkiye'yi yalnızlaştırma politikalarından vazgeçildiğini söyleyen Tomar, "Bunun somut yansıması da son zamanlarda Suudi Arabistan-Türkiye ilişkilerinde yaşanan gelişmelerdi. Bu zirve hem Katar açısından hem de Türkiye açısından da son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Türkiye, Azerbaycan gibi Katar'ı da destekleyerek önemli bir müttefik kazandı Körfez'de." değerlendirmesinde bulundu.