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Kadın - Aile Prof. Dr. Canan Karatay'dan sıradışı formül
Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay'dan sıradışı formül

Sağlıklı beslenme konusunda uzman isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, fazla kilo konusunda ezber bozan bir öneride bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 19:31:00 -
Prof. Dr. Canan Karatay'dan sıradışı formül

Prof. Dr. Canan Karatay, kimsenin bilmediği sırrı açıkladı. Bu formül sayesinde fazla kilolara veda edeceksiniz.

Pandemiyle birlikte gelen kilolar bir türlü gitmek bilmiyor. O dönemden bugünlere kadar vücudumuzda fazlalık olarak bulunuyor.

Havaların da soğumasıyla sosyal faaliyetlere ara verildiğinden evde sürekli oturup bir şeyler yiyoruz. Bu yüzden kilolar aldı başını gitti.

Her ne kadar zor olsa da beslenme düzeni oluşturma vakti geldi. Uzun süre vücutta bulunan fazla kilolardan kurtulabilirsiniz.

Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce duyulmamış reçetesiyle gündeme geldi. Oturduğunuz yerden kilo vermek istiyorsanız, bu reçeteyi mutlaka deneyin. İşte Canan Karatay’ın mucizevi formülü…

Leptin diyeti nedir?

1- Leptin diyeti beslenme programlarının gündeminden düşmeyen bir diyet programıdır.

2- Vücutta sağlıklı şekilde kilo kaybının oluşması için uygulanır.

3- Açlık ve tokluk hissinin dengelenmesini hedefleyen leptin diyeti, bir beslenme uzmanı kontrolünde yapılmalıdır.

4- Leptin diyetinde genellikle kalori hesabı yapılmaz. Sağlıklı seçimler ile uzun süre tokluk hedeflenir.

Leptin diyeti nasıl yapılır?

Leptin diyetinin kendine özgü bazı kuralları vardır. Eğer bu kurallara uyarsanız diyet sonucunda sağlıklı bir kiloya ulaşabilirsiniz.

Leptin diyetini uygularken akşam yemeğinden sonra öğün yapmamaya çalışınız.

Günde 3 öğün önerilir. Geçen 3 öğünde dolu dolu ve sağlıklı tabaklarla beslenmelisiniz.

Bu diyette uymanız gereken diğer bir kural da büyük porsiyonlardan kaçınmaktır. Büyük servis tabaklarını istemsiz şekilde doldurmak isteyebilirsiniz. Bu nedenle daha küçük tabaklar ve az porsiyonlar tercih etmelisiniz.

Protein ağırlıklı ve lif içeren besinleri tüketirseniz, tokluk hissini uzun bir süre yaşayabilirsiniz.

Diyet sürecinde karbonhidrat tüketiminden uzak kalmalısınız. Karbonhidrat yerine meyve, sebze ve tam tahıllar tüketilmelidir.

Öğünler arasında en az 5 saat beklemeniz önerilir. Ara öğünlerde sadece bitki çayı ve kuru yemiş önerilir. Kuru yemiş leptin hormonunun salgılanmasını sağlar ve açlığı bastırır.

Leptin diyeti listenizde kahvaltı öğününde mutlaka yumurta ve peynir yer almalıdır. Bu besinler sizi uzun bir zaman dilimi için tok tutacaktır.

Leptin diyetini uygulayan kişilerin asitli içeceklerden, şekerli gıdalardan uzak kalması önemlidir. Bu tür besinler kısa süre içinde açlık hissini uyandırır ve leptin hormonunun dengesini bozar.

Öğünlerde tüketmeniz gereken etleri haşlama ya da ızgara tercih etmelisiniz.

Leptin hormonunun düzenli salgılanması için bol su içmeyi unutmayınız.

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