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Kadın - Aile Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler! Yönelik açıklama: Önlem alması gerek!
Kadın - Aile

Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler! Yönelik açıklama: Önlem alması gerek!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 13:08:00 - 2024-09-01 13:40:23
Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Yıllarca sağlıksız diye yedirmediler! Yönelik açıklama: Önlem alması gerek!

Canan Karatay, kebaba yeşil ışık yaktı ama bir uyarıda bulundu. Karatay, yıllarca sağlıksız diye yedirmediler diye dikkati çekti! Önlem alması gerek diyerek uyaran Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay, kebaba yeşil ışık yaktı ama bir uyarıda bulundu. Karatay, şekere dönüşen karbonhidratların yağlanmaya neden olduğuna dikkati çekti, "Yağlar, vücutta hastalıklara neden olan hormone üretir. Bunlar, beyinde damar yolu tıkanması, katarakt, felç ve kalp krizi gibi birçok hastalığa neden olur. Yağ yemediğiniz için şeker yiyorsunuz. Şekeri de karbonhidrat olarak alıyorsunuz. Bunlar vücutta yağ olarak depo ediliyor. İnsanlar bu nedenle şişmanlıyor" diye konuştu.

Prof. Karatay, 30-40 yıl önceki bilgilere dayanan kalori hesabının tarihe karıştığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Ekmek, pirinç, patates, makarna, baklava, börek, çay şekeri, meyve şekeri, içtiğiniz şekerli içecekler, gazlı içecekler vücuda girdiği zaman kan şekerinizi fırlatır. Bunlar insan vücudu için zehirdir.

Bu zehir, vücudumuzda uzun süre kalmasın diye vücut kendini koruma amacı ile pankreastan insülin hormone salgılatır.

Bunların kalorisinden korkulmaması gerekir. Çünkü sağlıklı yağ yerseniz o yağ vücudunuzda yağ olarak birikmez. Tam tersine kilo verdirir. Yağ yiyerek vücuttaki birikmiş yağlardan kurtulabilirsiniz.

Çünkü yağ sizi acıktırmaz. Yağ, uzun sure devam eden sağlıklı enerji sağlar"

Şeker hastalığına da değinen Karatay, “Şeker hastalığı asla genetik değildir, aşırı düzeyde şeker tüketiminin sonucudur. Aynı ailede görülmesi, aynı aile içinde ne görüyorsak onu yapmamızın sonucudur. Annemizden babamızdan ne görürsek onu yapıyoruz” dedi.

Prof. Karatay, Adana kebabı tüketimi ile ilgili soruya, “Adana kebap memleketi. Çok lezzetli yemekleriniz var. İstediğiniz kadar kebap yiyebilirsiniz, serbest. Ama yanında ekmek ya da bulgur pilavı yemeyeceksiniz” şeklinde yanıt verdi.

İNSÜLİN DİRENCİ NEDİR?

İnsülin direnci genellikle tip 2 diyabetin bir öncüsü olarak kabul edilir. Tip 2 diyabet, vücudun yeterince insülin üretmemesi veya üretilen insülinin etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda ortaya çıkar.

İnsülin direnci, genellikle obezite, fiziksel aktivitenin azalması, genetik faktörler ve yaş gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilir.

İnsülin direncinin belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

YORGUNLUK

Hücrelerin yeterince enerji alamaması nedeniyle kişi kendini yorgun hissedebilir.

AÇLIK VE SUSUZLUK

Kan şekerinin düzensiz kontrolü, sürekli açlık hissi ve aşırı susuzluk gibi sorunlara neden olabilir.

KİLO ARTIŞI

İnsülin direnci genellikle kilo alımına katkıda bulunabilir.

KARIN OBEZİTESİ

Karın bölgesindeki yağ birikimi, insülin direnci ile ilişkilendirilmiştir.

YÜKSEK KAN BASINCI:

İnsülin direnci, hipertansiyon riskini artırabilir.

YÜKSEK KAN ŞEKERİ SEVİYELERİ:

Insülin direnci, kan şekerinin normalden daha yüksek seviyelerde kalmasına neden olabilir.

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