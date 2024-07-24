Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı: Kurtlu elma, her derde deva, kimse bilmiyor! Önerisi herkesi şaşkına çevirdi!

Bugüne dek vermiş olduğu öneriler ile dikkat çeken uzman isimlerden biri olan Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle beslenmeye yönelik öneriyle gündem olmayı sürdürüyor. Bu kez doğru beslenmenin sırlarına ilişkin bir açıklama gerçekleştiren Prof. Dr. Karatay, meyve tüketiminin önemine değindi. Meyvelerden biri olan elmayla ilgili vermiş olduğu öneriyle ağızları açık bırakan Prof. Dr. Karatay’dan açıklamaları peş peşe geldi. İşte Prof. Dr. Canan Karatay’ın o açıklamaları…

PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Katıldığı bir programda sağlıklı beslenmeye ilişkin tüyolar veren Prof. Dr. Karatay, özellikle paketli ürünlerden uzak durmanın sağlıklı bir yaşam için şart olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında; “Pakete girmiş hiçbir şeyi almayın” diyen Prof. Dr. Karatay, peynir ve yoğurda ilişkin ise şunları söyledi:

“Peynir tam yağlı olacak. Yoğurdu da evde kendinizi mayalanacaksınız. Pakete girmiş olanlar peynir ve yağlar süt tozundan yapılıyor. Organik olan doğal gıdalar sağlıklıdır.”

TUZ VE MİNERALLER HASTALIKLARI ÖNLÜYOR

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Açıklamalarının devamında tuz ve minerallerin vücuttaki önemine değinen Prof. Dr. Karatay, açıklamalarını; “Hücrelerimizin yüzde 60'ı sudur, mineralli sudur. Tuz denildiğinde kaya tuzundan bahsediyorum. Endüstriyel tuz tehlikelidir. Kristal kaya tuzunda 84 tane doğal küçük mineraller vardır. Bunlara insan vücudunun ihtiyacı vardır. Bir tatlı kaşığı kristal kaya tuzu her gün tüketebilirsiniz. Tuz ve mineraller Alzheimer’ı, Parkinson’u, bunamayı önlüyor” diyerek sürdürdü. Prof. Dr. Karatay’ın elmayla ilgili önerisi ise çok dikkat çekti.

ŞEKERDEN UZAK DURMAK ELZEM!

Şekerden uzak durmanın elzem olduğuna dikkat çekerek açıklamalarını devam ettiren Prof. Dr. Karatay, “Vücudumuzun şekere ihtiyacı yoktur. Kırmızı kan hücrelerinin çekirdeği yoktur. Bir tek onların şekere ihtiyacı vardır. Çekirdeği olmadığı için enerji üretemezler ama diğer bütün hücrelerimiz gerekli enerjiyi üretir. Kırmızı kan hücrelerinin 24 saatte şeker ihtiyacı bir kesmeşeker kadardır. Gazlı içeceğin bir kutusunda 22 adet çay şekeri var. Hastalıkların sebebi” dedi. Prof. Dr. Karatay’dan son olarak ise, elma ile ilgili bir öneri geldi.

KURT DELİKLERİ OLAN ELMALAR DAHA SAĞLIKLI

İlginç önerisi ile gündeme oturan Prof. Dr. Karatay, kurtlu elma tüketmeyi önerdi. Konuyla ilgili, “Meyve tabii ki tüketin ama mesela kurtlu elma tüketin. İlaçsız olacak. Çünkü kurtlar sizden bizden akıllıdır. İlaçlı olan üstünde tarım zehri olan hiçbir şeyi kurtlar yemez. Siz kurtlu elma tüketebilirsiniz ama ısırdığınız zaman dikkat edin kurdun yarısı elmada kalmasın” diyen Prof. Dr. Karatay, önerisiyle doğal meyve tüketmenin önemine işaret etti.