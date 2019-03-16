Prof. Dr. Burak Turna mesleği için 30’dan fazla ülkeye gitti

Tıp alanındaki ilerlemelerin hızla geliştiği günümüzde son yenilikleri yerinde takip etmek ve deneyimlerini aktarmak için konuşmacı ve misafir cerrah olarak Dünya’nın çeşitli ülkelerden davetler alan Prof. Dr. Burak Turna, bugüne dek 30’un üzerinde uluslararası konferansa katıldı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna, Japonya’dan Brezilya’ya kadar birçok ülkede meslektaşlarıyla buluşarak, hem kendi deneyimlerini paylaştığını hem de tıp biliminin son gelişmelerini takip ettiğini ifade etti.

Prof. Dr. Burak Turna, ziyaretlerini anlatarak, "2010 yılında doçent olduktan sonra Avrupa üroteknoloji Komitesinde yer almaya başladım. Üroteknoloji eğitmeni olmamla birlikte Dünyanın her yerinden davetler aldım. Akademik ve bilimsel son gelişmelerin masaya yatırıldığı konferanslarda hem konuşmacı hem de misafir cerrah olarak katılım gösterdim. Portekiz’de üroloji uzmanlarının izlediği canlı ameliyat gerçekleştirdim" diye konuştu.

Bilgi değişimi ve son yenilikleri takip etmek bir hekim için son derece önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Burak Turna, "Uluslararası konferanslarda ağırlıklı olarak; böbrek taşları, prostat kanseri, böbrek kanseri ve bunların laparoskopik, endoskopik ve robotik cerrahileri konusunda ayrıntılı sunumlar gerçekleştirdim. Bir Türk hekim olarak ülkemi yurt dışında da temsil etmenin gururunu yaşıyorum. Kendimi daha gelişmiş hissediyorum. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bazı farklılıklar var. Her iki sisteme adapte olabilmek ve hastalarıma en iyisini verebilmek için literatürü çok yakından takip ediyorum" dedi.

Kısa bir süre önce İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nin katkısıyla geliştirilen Versius marka yeni nesil bir robotu denemesi için kendisine davet geldiğini belirten Prof. Dr. Turna, şöyle devam etti:

"Birleşik Krallık’ta robotik cerrahi konusunda uzman 10 cerrah bu yeni nesil robot üzerinde ameliyat yapmak üzere davet edildi. Bunlardan biri de ben oldum. Gerekli denemeleri yaptıktan sonra uygulama sonrası raporlarımızı biyomedikal mühendislere sunduk. Modüler, kullanımı rahat ve maliyeti uygun bir robot. Cambridge robotu ile birlikte tüm dünyada robotik cerrahinin yaygınlaşması ve kolay ulaşımının sağlanması adına önemli bir adım."