Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası! 'Sabırlar tükeniyor'
Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan sokak provokasyonuna destek verdi.
Yeniakit.com.tr
Koronavirüsle mücadeleye, "korku" pompalamaktan başka faydası olmayan Prof. Dr. Bengi Başer, sokak provokasyonuna Twitter hesabından destek verdi.
'Sabırlar tükeniyor' diyerek kışkırttı!
Prof. Başer, bir haber sitesinin Ankara'da sokağa çıkan provokatörlere ilişkin haberini alıntılayarak, "Sabırlar tükeniyor." yorumunu yaptı.
Bengi Başer'in sokak olaylarını kışkırtma çabası tepki ile karşılandı.