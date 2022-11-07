Prof. Dr. Bengi Başer zehirli dili ile ahlak sınırlarını böyle aştı!
Prof. Dr. Bengi Başer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren bir sosyal medya kullanıcısını hedef aldı. Prof. Başer'in mesajına tepki yağdı.
Yeniakit.com.tr
6'lı masadaki Cumhurbaşkanı adayı belirsizliği sürerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı edası ile tavırlarını sürdürüyor.
Sosyal medyada bir Twitter kullanıcısı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi icraatlerini ve duruşunu analiz ederek, CHP Genel Başkanı'nın adaylık isteğini eleştirdi. Umut Murare kullanıcı adlı kişi mesajında, şu ifadeleri kullandı:
Umut Murare adlı Twitter kullanıcısının mesajını alıntılayan Prof. Dr. Bengi Başer ise zehirli dili ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçen Türk milletinin yüzde elliden fazlasını hedef aldı.
Prof. Başer çirkin bir uslüpla, "Seçmeni koyun değil ki gütsün Umut." dedi.