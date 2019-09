Prof. Dr. Bekir Kuru: “Tiroid nodüllerinin hepsi ameliyat edilmemeli"

SAMSUN (İHA) – Samsun Tiroid Okulu programı, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Endokrin Cerrahisi Derneği’nden uzman profesörler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Tiroid nodülü hastalıkları ve tedavilerinin konuşulup tartışıldığı program, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Polat, Endokrin Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fatih Tunca, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahisi Bölüm Uzmanı Doç. Dr. Serkan Teksöz, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrin Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Uludağ, Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr Adnan İşgör, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla OMÜ Tıp Fakültesi Pembe Salon’da gerçekleşti. Programın açılışını OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Cafer Polat ve Endokrin Cerrahisi Derneği Prof. Dr. Fatih Tunca sunumlarla yaptı. Ardından Memorial Şişli Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr Adnan İşgör moderatörlüğünde Prof. Dr. Bekir Kuru, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu, Prof. Dr. Fatih Tunca, Prof. Dr. Mehmet Uludağ, Doç. Dr. Serkan Teksöz ve Dr. Öğr. Üyesi Elif Kılıç Kan’ın katılımcı olduğu ‘Tiroid nodülüne yaklaşım ve cerrah kararı’ konulu panel düzenlendi.

Kahve arası sonrası ikinci oturumu gerçekleştirilen program, Prof. Dr. Mahmut Başoğlu’nun moderatör olduğu Doç. Dr. Serkan Teksöz ve Prof. Dr. Cafer Polat’ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Mehmet Uludağ’ın sunumlarıyla devam etti. Canlı ameliyat yayınıyla sona eren programla ilgili konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Başoğlu “Öğrenci arkadaşlarımız buradalar. Toplumda çok sık görülen nodüler guatrın tedavisi, cerrahisinin ne zaman yapılacağı, nasıl yapılacağı ve bunların komplikasyonlarının neler olduğu hakkında çok güzel bilgilerimiz hocalarımız tarafından verilmekte. En son veriler ışığında tartışılmakta. Ve bunlar cerrahlarımıza ve hastalarımızın en azından komplikasyonlara karşı nasıl bilgileneceği hakkında bilgiler verildi” dedi.

Tiroid hastalıkları bölgemizde çok sık görülen bir hastalık

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Polat da, “Tiroid hastalıkları bölgemizde çok sık görülen bir hastalık. Bu konudaki son gelişmeleri üniversitemizden gelen öğretim üyeleriyle, dışarıdan gelen öğretim üyeleriyle birlikte tartışıyoruz. Tabii tiroid ameliyatlarının komplikasyonlarından birisi de ses kısılması. Bunu önlemek adına günümüzde artık teknolojinin ilerlediğini biliyoruz ve ses molekürizasyonu diye bir imkan var. Bu teknolojiyi nasıl kullanacağımıza, hastalarımızın ses kısılmasını nasıl önleyeceğimizi de bu salonda tartışıyoruz. Çok faydalı bir toplantı oldu ve ileride de bu toplantılarımız devam edecek” açıklamasını yaptı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Bekir Kuru ise çok güzel bir program gerçekleştirdiklerini ve Tiroid Okulu’nun 2013’te de OMÜ’ye geldiğini kaydederek, “Tiroid konusunda uzman kişilerle, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalıyla ve Endokrin Cerrahi Derneği’nin değerli yönetim kurulu üyeleri ve üye arkadaşlarla birlikte bu programı oluşturduk. Özelikle Samsun’da bu çok önemli. Neden? Çünkü guatr ve nodüler guatr çok fazla Samsun’da. Espri olarak da konuşuldu; Çiftlik Caddesi’nde bir ultrasonografi taraması yapılsa hastaların yüzde 80’inde 90’ında tiroid nodülü olur. Ama bu tiroid nodüllerinin hepsini ameliyat edemeyiz. Hepsini ameliyat edersek ameliyatın yan etkileri olur. Hastanın sesi kısılabilir, yüzde birkaç hastada kalsiyumu düşürebilir ömür boyu kalsiyum takviyesi gerekir. Onun için hangi nodülleri ameliyat edeceğiz, hangilerini ameliyat etmeyeceğiz onlar tartışıldı. İyi bir öykü, sonra hastanın iyi bir fizik muayenesi, ondan sonra ultrasonografiyle birlikte tiroid nodülü testleri, ondan sonra da ultrasonografi kriterlerine göre, öykü ve fizik muayeneden sonra ultrasonografideki risk faktörlerine göre bir sınıflandırma yapıp ondan ince aspirasyon biyopsisi yapmamız lazım tiroid nodüllerinde. Ona göre bir ameliyat planı yapmalıyız. Her hastayı, her nodülü ameliyat etmemeliyiz, ameliyat etsek bile tiroidin tamamını her zaman çıkarmamalıyız” şeklinde konuştu.