Prof. Dr. Atmaca, Metakognitif terapist unvanı alarak dünyada 5 psikiyatri profesöründen biri oldu

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca, metakognitif terapist unvanı alarak Türkiye’de ilk, dünyada ise 5 psikiyatri profesöründen biri oldu.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murad Atmaca iki yıldır Kopenhag’da devam ettiği eğitimi ve eğitimin tüm gereklerini tamamlayarak dünyada son dönemin en önemli terapi ekollerinden biri olan Metakognitif Terapi konusunda belgelendirmeye yetkili tek kurum olan Metacognitive Institute tarafından Metakognitif Terapist olarak diploma verilen Türkiye’de ilk ve dünyadaki toplam 5 psikiyatri profesöründen birisi oldu.

2 yıldır süren yorucu bir eğitim geçirdiğini aktaran Prof. Dr. Murad Atmaca, “Bunun için değişik aralarla sekiz defa Kopenhag’da bulundum. Eğitimi bitirip bir taraftan da izlediğimiz olguların takibi gerçekleştirildi. İkinci yılın sonunda tüm gereklilikleri karşılayarak metakognitif terapist ünvanı almaya hak kazandık. Bu terapi oldukça etkili ve dünyada hızla gelişen fakat oldukça yeni bir terapi tekniği. Bunu hem hastalarımıza uygulamak hem de klinikteki ve ülkemizdeki eğitim gören psikiyatrist arkadaşlarımız ve ruh sağlığı profesyonellerine tanıtmak gibi önemli bir görevimiz olacak. Bu süreci tamamlamada klinikte beraber çalıştığım tüm personel, hemşire, araştırma görevlisi arkadaşlar ve akademisyen arkadaşların ve ailemin rolünü unutmamam gerekir. Mensubu olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum Fırat Üniversitesi’nin ismini bu vesileyle duyurmak ayrı bir kıvanç benim için. Bu alanda eğitimi tamamlayan sadece bir kaç kişi var. Ama psikiyatri camiasında ilk psikiyatri profesörü olmak ve beraberinde dünyada toplamda 5 pskiyatri profesöründen birisi olmak önemli” dedi.

Metakognitif terapi hakkında bilgi de veren Prof. Dr. Atmaca, "Dünyada en son, en güncel terapi akımlarından bir tanesi. Oldukça etkili. Kanıt düzeyi giderek artan önemli bir terapi yöntemi. Biz psikiyatride hastaları tedavi ederken hem ilaç tedavisi uyguluyoruz hemde de psikoterapi uyguluyoruz. Bilinçsel terapiler dediğimiz terapiler dünyada etkinliği en güçlü olan tedaviler. Bilinçsel terapilerden en günceli ve yenisi Metakognitif terapi. Dünyada da yeni ve çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu tarz terapiler bizim ilaç tedavilerine ek olarak kullandığımız tedaviler. Tüm psikiyatri camiası ve ruh sağlığı profesörleri psikoterapiyi yaygın olarak kullanır. Bazen ilaç tedavisine gerek duymadan tek başına psikoterapi ile tedavi edebildiğimiz pek çok kişi var. İhtiyaç da var. Bu ihtiyacı karşılamaya yönelik önemli tedaviler. Mesela bazen hamile hasta geliyor. İlaç tedaisi kullanma şansımız yok. Bunun yanında ilaç tedavisini reddeden, uyum göstermeyen hastalarda psikoterapileri kullanıyoruz. Metakognitif terapi yaklaşık 4 ay süren bir tedavi yöntemi. İlaç kullanılmıyor. Birçok bozuklukta tek başına etkili oluyor. Tedavi süreci seanslar şeklinde uygulanıyor. Her seans ortalama 45 dakika sürüyor. Türkiye’de hem psikiyatristlere hem ruh sağlığı profesörlerine Metakognitif terapi yöntemini öğretmek istiyorum. Bundan sonra bu terapinin eğitimini yapmak ve tanıtımını yapmak görevimiz” diye konuştu .