Prof. Dr. Anıl Çeçen’den helalleşme ve laiklik yorumu

YENİ AKİT ANKARA

Moderatörlüğünü Gazeteci Yazar Fehmi Çalmuk'un yaptığı BBN Türk’te yayınlanan Politik Adam programına katılan Prof. Dr. Anıl Çeçen'den açıklamalar geldi. Ünlü profesör, tek parti iktidarı döneminin hakim partisi CHP’nin, en katı şekilde Türkiye’ye dayattığı laikçiliğine ilişkin, “Helalleşme konusunda farklı düşünüyorum, yani biliyorsunuz özellikle Cumhuriyeti kuran partinin laiklik konusunda ısrar etmesi ama daha sonra da gayrimüslim bazı lobilerin bu laik partinin içerisinde örgütlenerek partinin yönetimini bütünüyle laiklik temeline oturtmaları, Türkiye’de laikliğin ötesinde bir de laikçilik çizgisi oluşturmuştur ki işte yaşanan devlet millet tersliğinin ana nedenlerinden birisi budur” değerlendirmesinde bulundu.

“Bizi yok sayan emperyal müdahaleler…”

Yeni çıkan “Türkiye’de Türkçülük” isimli kitabında yer verdiği tezlerinden örneklerle görüşlerini aktaran Anıl Çeçen, “Bizi kendi istedikleri yöne çekmek isteyen ya da kendi planları doğrultusunda bu coğrafyada yeni devlet modelleri geliştirerek bizi yok sayan Türklüğü ve Türkçülüğü ortadan kaldırmaya çalışan emperyal müdahalelere ya da başka ideolojiler doğrultusundaki müdahalelere karşıda Türklerin bir inisiyatifi artık oluşmaya başladı. Bunu görmemiz gerekiyor” dedi.

Akşener’e gönderme

Prof. Dr. Anıl Çeçen’in, “Bulunduğumuz coğrafya, dünyanın merkezi coğrafyası olduğu içindir ki bütün emperyal güçler uluslararası rekabet düzeninde kendi güçlerini arttırmak, merkezde daha fazla konuma sahip olarak merkez üzerinden dünyaya müdahale etme noktasında bizi kendi halimize bırakmıyorlar. Bazen bakıyoruz ortaya bir parti çıkıyor, milliyetçilik çizgisinde ama milliyetçilik yapmıyor ya da başka alanlara kayıyor” sözleri ise, son günlerde HDP ve CHP’yi hoş tutmak amacıyla partisindeki ülkücüleri pasifize etmeye başlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e gönderme olarak yorumlandı.