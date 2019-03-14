0553 313 94 23

Prof. Dr. Alkin: "Dünyaca ünlü markalara ihtiyacımız var"

Ekonomist Prof.

14 Mart 2019 Perşembe 11:14
Prof. Dr. Alkin: "Dünyaca ünlü markalara ihtiyacımız var"

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin dünyaca ünlü markalara ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz çözüm oluşturarak rekabet etmeyi bilmiyoruz. ‘Ben bunu Türklerden alacağım, Türkler’den almazsam da kimseden almayacağım’ dedirtecek hiç birşey yapmadık” dedi.


Prof. Dr. Emre Alkin, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), sanayicilere “Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı” konulu konferans verdi.Alkin,sunumunda, son ekonomik ve finansal konulara değindi.


Türkiye’nin gelişme hızına dikkati çeken Prof. Dr. Alkin, “E7 ülkeleri dediğimiz Türkiye’nin de içinde bulunduğu hızlı gelişen ve büyüyen 7 ülkenin büyüme hızı gelişmiş 7 ülkenin her zaman üzerinde olacak ve 2050 yılına kadar böyle devam edecek” ifadesini kullandı.


Büyük başın büyük derdi olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Büyük milli gelire sahip olan ülkelerin aslında çok da büyük borçları var. Amerika’nın toplam geliri dünya gelirinin yüzde 24’üdür. Dünyadaki oluşmuş olan toplam borçların yüzde 31’i deAmerikalılar tarafındandır. Türkiye burada yüzde 0.4’dür.Yani o kadar da borçlu değiliz. Bizim sorunumuz vade kısa faiz yüksek” diye konuştu.



Satış sıkıntısı uzun sürmez


Prof. Dr. Alkin, “Türkiye de satışların düşmesi geçicidir. Bunu 50 yıllık yaşantıma dayanarak söylüyorum. Eğer bu sıkıntı 17 aydan fazla sürerse biraz da firmaların sorunu kendilerinde araması gerekir. Maliyetten kısarak ucuza yapmak yerine yüksek teknolojik altyapı ile mal veya hizmet üretme daha sağlıklı ve karlıdır” şeklinde konuştu.


Adana Organize Sanayi Bölgesi Seyhan Salonu’nda düzenlenen toplantıya, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara,Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:14
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turizmde Rusya’ya özel strateji
    1. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    2. 2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    3. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    4. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    5. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    6. Kılıçdaroğlu: "Turgut Özal Türkiye’nin..
    7. Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti
    8. 35 yıldır yaz kış pazarcılık yapıyor
    9. Vali, ceketini çıkartıp öğrencilerle..
    10. Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın..
    11. DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu..
    12. Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve..
    13. Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı
    14. Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz,..
    15. Doktorlara 14 Mart’ta Boks Eldiveni..
    16. TSYD’den Alanya çıkarması
    17. Başkan Koca: Söz verdik, yaptık
    18. Türk çayı horonla Avrupa yolunda
    19. Bursa'da kar maskeli bir kişi PTT'yi..
    20. FETÖ firarisi eski başsavcı vekilinin..
    21. Buteflika'nın kararları ortamı..
    22. Avrupa’nın en büyük laboratuvarı..
    23. Bakan Akar F-35'ler için tarih verdi
    24. Simav’daki muhtarlar toplantısına Dağ..
    25. Jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu..
    26. Havaş Saudi Airshow’da yerini aldı
    27. SANAL DÜNYANIN GERÇEK TEHDİTLERİ -..
    28. Sosyal medya üzerinden silah satanlara..
    29. Akar: "(Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile..
    30. Piyasaya 1.5 milyon liralık sahte..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!