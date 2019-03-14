Prof. Dr. Alkin: "Dünyaca ünlü markalara ihtiyacımız var"

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin dünyaca ünlü markalara ihtiyacı olduğunu belirterek, “Biz çözüm oluşturarak rekabet etmeyi bilmiyoruz. ‘Ben bunu Türklerden alacağım, Türkler’den almazsam da kimseden almayacağım’ dedirtecek hiç birşey yapmadık” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), sanayicilere “Fırtınada Ayakta Kalma Sanatı” konulu konferans verdi.Alkin,sunumunda, son ekonomik ve finansal konulara değindi.

Türkiye’nin gelişme hızına dikkati çeken Prof. Dr. Alkin, “E7 ülkeleri dediğimiz Türkiye’nin de içinde bulunduğu hızlı gelişen ve büyüyen 7 ülkenin büyüme hızı gelişmiş 7 ülkenin her zaman üzerinde olacak ve 2050 yılına kadar böyle devam edecek” ifadesini kullandı.

Büyük başın büyük derdi olduğunu da vurgulayan Prof. Dr. Alkin, “Büyük milli gelire sahip olan ülkelerin aslında çok da büyük borçları var. Amerika’nın toplam geliri dünya gelirinin yüzde 24’üdür. Dünyadaki oluşmuş olan toplam borçların yüzde 31’i deAmerikalılar tarafındandır. Türkiye burada yüzde 0.4’dür.Yani o kadar da borçlu değiliz. Bizim sorunumuz vade kısa faiz yüksek” diye konuştu.

Satış sıkıntısı uzun sürmez

Prof. Dr. Alkin, “Türkiye de satışların düşmesi geçicidir. Bunu 50 yıllık yaşantıma dayanarak söylüyorum. Eğer bu sıkıntı 17 aydan fazla sürerse biraz da firmaların sorunu kendilerinde araması gerekir. Maliyetten kısarak ucuza yapmak yerine yüksek teknolojik altyapı ile mal veya hizmet üretme daha sağlıklı ve karlıdır” şeklinde konuştu.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Seyhan Salonu’nda düzenlenen toplantıya, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara,Denetim Kurulu Üyesi Hilal Atilla Aksöz ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile çok sayıda sanayici ve iş insanı katıldı.