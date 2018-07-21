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Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Ahmet Haluk Dursun'un yeni görevi ne oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun, atandı. Peki Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:57
Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir? Ahmet Haluk Dursun'un yeni görevi ne oldu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun, atandı. Peki Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir?

1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:57
  1. İstanbul
  2. Prof Dr. Ahmet Haluk Dursun kimdir?

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