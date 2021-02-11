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Gündem Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti
Gündem

Prof. Bulu'yu saygısız ifadelerle geri çevirmişlerdi: Boğaziçililerin 'çikolata' saygısızlığı bugün de devam etti

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramını çirkin ifadeler kullanarak geri çeviren Boğaziçililer, aynı saygısızlıklarına bugün de devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:31:00 - 2021-02-11 23:32:21

 Yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanlığı'nın görüşme talebini reddederek provokasyonlarına devam eden Boğaziçililer, Prof. Dr. Melih Bulu'nun tüm insani adımlarını da geri çeviriyor.

Saygısız ifadelerle reddettiler!

Önceki gün Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun çikolata ikramı çirkin ifadelerle reddeden provokatörler bugün de 'Boğaziçi Dayanışması' adlı twitter hesabından saygısızlıklarını sürdürdü.

Hesaptan yapılan paylaşımda, "Direniş Terimleri Sözlüğü: 'Çikolata' başlığı ile şu ifadeler kullanıldı:

"Bütün bir üniversitenin ağzının tadını kaçıranların 35 gündür direnen öğrencilere utanmadan teklif ettiği kakaodan yapılan tatlı bir yiyecek."

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!
Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

Gündem

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu'nun çikolata ikramına öğrencilerden saygısızlık!

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