Prof. Boynukalın İslam'ın hükümlerini anlattı: Aileyi yönetme hakkı erkeğe verilmiştir

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"Aile toplumun, milletin, devletin en küçük birimidir." diyen Prof. Boynukalın, "Kur'an-ı Kerim bu birimin yönetim hakkını erkeğe vermiştir (Nisa suresi 34). Dine, akla ve yaratılışa/fıtrata, insanın doğasına uygun olan da budur." ifadelerini kullandı.

'İş işten geçmeden yanlışımızı anlamalıyız'

Aile yapımız üzerindeki tehditlere dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "Nitekim 2001'e kadar yürürlükte kalan eski medeni kanun ailenin reisinin erkek olduğunu kabul ediyordu. Yaratılışa/fıtrata ve adalete aykırı olan kanunların bir gün mağlup olması kaçınılmazdır. Yaratılışa, fıtrata, Allah’ın hükmüne karşı çıkanlar mutlaka bir gün yanlış yolda olduğunu anlayacaktır. Bizim amacımız bunun iş işten geçmeden anlaşılması." dedi.

'Erkek ailesini adaletle yönetmelidir'

İslam Hukuku'nun kadının hakkını da koruduğunu şöyle ifade etti:

"Erkek, Allah'ın kendisine verdiği yönetim hakkını kötüye kullanır ve eşine zulmetmeye başlarsa İslam'a göre ona da engel olunur; erkek ailesini adaletle yönetmek zorundadır; aksi takdirde İslam hukuku da çeşitli şekillerde buna müdahale eder ve zulmü ortadan kaldırır."