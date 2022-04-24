Probiyotik peynir ne demek? Probiyotik eksikliği nasıl anlaşılır?

Güçlü bir bağışıklık ve bağırsak sağlığı bakımından son derece yararlı olan probiyotikler özellikle çocukların sağlıklı gelişiminde de önemli rol oynuyor. Faydalı bakteriler içeren probiyotikler özellikle yoğurt, kefir ve peynir gibi birçok besinde bulunuyor. Aynı zamanda besinler yolu ile vitamin ve minerallerin emilimini arttırdığından yardımcı bakteriler olarak da biliniyor.

Probiyotik nedir?

Probiyotikler sindirim sistemimize erişen ve vücudun besin kaynaklarını emilimi ve enfeksiyonlarla savaşını desteklemeye yardımcı olan bakterilerdir. Vücudunuzun tüm alanları için hücrelere birçok sayıda bağırsak bakteri molekülü gönderdiğinden bağırsakların insan sağlığına olan etkisi her açıdan bakıldığında önemli bir yere sahip. Hem fiziksel hem de ruh sağlığı açısından vücut için gerekli olan probiyotikler, vücudun ikinci beyni olan bağırsaklar için yeterli miktarda ve bazı yolarla alınması önem taşıyor.

Probiyotik ne demek?

Son günlerde probiyotiklerin insan sağlığına ne derece etki ettiği konusunda gerek medyada çıkan haberler, gerekse uzmanların yaptıkları açıklamalar doğrultusunda hak ettiği değeri görmeye başladı. Bilinen önemli özelliklerinden biri ise sindirim sitemi ile bağlantılı faydalı bakterilerin düzenlenmesine destek olan takviye olmalarıdır. Genellikle fermente besinlerin tüketilerek vücuda kazandırılmasını ifade eder. Probiyotik türleri olarak karşımıza çıkan lactobacillus, bifidobacterium ve saccharomyces boulardi gibi pek çok faydalar sağlayan ve bu şekilde sınıflandırılan probiyotikler, İrritabl bağırsak sendromu (IBS) ishal ve diğer sindirim sistemi problemleriyle mücadele ederler.

Probiyotik eksikliği nasıl anlaşılır?

Başta bağırsaklarımız olmak üzere tüm vücudumuzda trilyonlarca bakteri bulunmaktadır. Bu bakterilerin büyük bir kısmı dost bakteriler yani probiyotiklerdir. Tabii ki bağırsak florasında zararlı bakteriler de yer almaktadır. Bu denge hayati öneme sahiptir. Bazı yanlış yaşam ve beslenme alışkanlıkları bu dengenin bozulmasına neden olur.

Ev turşusu, ev yoğurdu, süzme peynir, boza, kefir, Tarhana, sirke, salamura yiyecekler probiyotik içeren doğal gıdalardır. Günümüzde ise lif, antioksidan, Omega 3 miktarı oldukça düşük; yabancı kimyasallardan zengin bir diyet söz konusudur. Gıda teknolojisi yiyeceklerdeki yararlı ve canlı mikroorganizmaları (probiyotik) ortadan kaldırıcı işlev görmektedir. Pastörizasyon işlemi gıdalardaki (süt, meyve suyu, yoğurt) probiyotik bakterileri büyük ölçüde ortadan kaldırır, bu tür gıdaların probiyotik etkisi sınırlıdır.

Günde mutlaka 2-3 porsiyon yoğurt, cacık ve ayran gibi besinleri beslenmenize ekleyin. Eğer ihtiyacınız daha fazla probiyotik ise günde 1 porsiyon probiyotikli yoğurt ve ya kefir de ilave edebilirsiniz. Salatalarınızda mutlaka sirke kullanın. Prebiyotik olarak mutlaka lif tüketiminizi arttırın, haftada en az 2 porsiyon kurubaklagil tüketin. Besinler yoluyla alınabilen probiyotiklerin vücudumuzdaki etkilerinin görülebilmesi için her gün düzenli olarak tüketilmesi gerekir.

Probiyotik peynir ne demek?

Faydalı bakteriler içeren probiyotikler özellikle yoğurt, kefir ve peynir gibi birçok besinde bulunuyor. Aynı zamanda besinler yolu ile vitamin ve minerallerin emilimini arttırdığından yardımcı bakteriler olarak da biliniyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Günümüzde lif, antioksidan, Omega 3 miktarı oldukça düşük; yabancı kimyasallardan zengin bir diyet söz konusudur. Gıda teknolojisi yiyeceklerdeki yararlı ve canlı mikroorganizmaları (probiyotik) ortadan kaldırıcı işlev görmektedir. Probiyotik eksikliği bağırsak sisteminde ortaya çıkan gaz, kabızlık, ishal, şişkinlik hissi, mantar enfeksiyonları, egzama, yorgunluk gibi sorunlara yol açar. Bu eksikliği giderebilmek için, günlük beslenmemizde daha çok probiyotik ve prebiyotik besinlere yer vermemiz gerekir.

Prebiyotikler probiyotik bakterilerin canlı ve zinde kalmaları için gerekli olan, sindirilemeyen karbonhidrat türü gıda bileşikleridir. Prebiyotikler, probiyotiklerin besinleri olarak işlev görür. Soğan, sarımsak, pırasa, enginar, bezelye, muz, tam tahıl ürünleri (buğday, yulaf, çavdar, arpa), kuşkonmaz, domates, soya gibi yiyeceklerde doğal olarak prebiyotikler bulunmaktadır. Yerelması, hindiba kökü ve enginar çok kaliteli bir prebiyotik olan inülinden zengin gıdalardır. İnülin ayrıca kuşkonmaz, soğan, kuru üzüm ve muzda da vardır. İnülin şeker hastalarında kan şekeri ve insülin düzeyini artırmaz, iyi bir lif kaynağıdır, kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin emilimini arttırır. Probiyotik olan kefire inülin veya fruktooligo sakkarid gibi prebiyotikler eklenerek etkisi güçlendirilmektedir.

Probiyotik besinler ve faydaları

Bazı antibiyotik tedavileri, ortadan kaldırmaları gereken kötü bakterilerle birlikte iyi bakterilerin ölmesine de zemin hazırlar. Bu, mide rahatsızlığı gibi çeşitli semptomlara neden olabilir. Probiyotikleri besin yolu ile almak kaybedilen iyi bakterileri kazanmaya ve meydana gelen semptomları azaltmaya olanak sağlar. Ancak probiyotik besinlerin yararları bunlarla sınırlı değildir. Sindirim sistemi bozuklarının giderilmesi, ishalin önlemesi ve tedavisini sağlama, bazı alerji ve egzamanın şiddetini azaltma, karın yağları ve kilo kaybı gibi faydaları ile insan sağlığı için kesin suretle gereklidirler. İşte yararlı probiyotikleri gıdalarla almanıza yardımcı olacak probiyotik besinler;