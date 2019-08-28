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Primin yattığı yılın önemi var

Murat Özdamar, bir okurumuzun, aldığı emeklilik maaşına ilişkin gazetemize ilettiği soruyu cevapladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
Primin yattığı yılın önemi var

Soru: Ben toplamda 9813 gün üzerinden emekli oldum. Bağlanan maaş ise 1895 TL. Benim dayım yıllar önce primini isteğe bağlı ile 3600 güne tamamlayıp emekli oldu. Şu an 1982 TL emekli maaşı alıyor. Ben yatırılan prim gün sayıma göre maaşımın eksik olduğunu düşünerek itiraz ettim. SGK memurları ise emekli maaşımda hata olmadığını söylüyor. Bu mümkün olabilir mi? K.S.

Cevap: Emekli maaş hesap yöntemi üç defa değişikliğe uğradı. Bu nedenle emekli maaş miktarı prim ödenen dönemlere göre değişkenlik gösteriyor. Verdiğiniz maaş bilgisine göre  akrabanız 2008 Ekim ayından önce emekli olmuş. Yüksek alt sınır aylıktan ve seyyanen zamlardan yararlanmış. Siz ise hem 2000 yılında hem 2008 yılında maaş hesaplama yöntemi değişikliğinden etkilendiniz. Maaş farkının en önemli nedeni bu. Esasında siz düşük veya eksik aylık almıyorsunuz, yakınınız geçmiş yılların alt sınır aylığından ve seyyanen zammından yararlandığı için maaşı size nispeten yüksek görünüyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:00
  1. emekli
  2. 3600 gün
  3. 3600 gün çalışma şartı
  4. emekli maaşı
  5. SGK
  6. Emekli maaş hesap yöntemi
  7. emekli maaş miktarı

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