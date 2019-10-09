Emekli olmanın hayalini kuran çalışanlar için sigorta prim gün sayısı oldukça önemli. Bir kişinin emekli olabilmesi için yaş, çalışma süresi ve prim sayısı şartını yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak emekli olabilmek için sahte sigorta girişi yöntemlerine başvuranlar da oluyor. Denetimlerini sıklaştıran SGK 'sahte sigortalı'ları tespit ettiğinde ödenen primleri iptal ediyor, emekliliğini de yakıyor. Peki primi silinen biri ne yapmalı? Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem Primi silinen vatandaşların sorusunu cevaplandırdı.

Soru: 520 günlük primi silinen biri ne yapmalıdır? Hakları nelerdir? Nereye başvurmalı?

1972 doğumluyum. 2005 yılında baktığımda 1992-1994 yılları arasında 520 günlük sigorta primim bulunmaktaydı, lakin şu an baktığımda herhangi bir prim gözükmüyor. Bununla ilgili olarak hangi mecraya başvurmalıyım? Şu anda da 2011 Şubat ayından beri prim ödüyorum, emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Fatma ÖZTÜRK

Cevap:

1992 yılında eğer fiilen bir iş yerinde çalıştığınız ve primleriniz yatırıldıysa bunlar kaybolmaz en yakın SGK'ya giderek durumu düzelttirebilirsiniz. Eğer o günleriniz tescil edilirse 48 yaş ve 5525 günle emekli olursunuz. Ancak o günlerde fiilen çalışma yok yada prim ödenmemişse bu kez 2011 girişinize göre 58 laş ve 7200 günle emekli olursunuz. Fiilen çalıştınız sigortanız yapıldı ama prim ödenmediyse hizmet tespit başvurusu yapın.

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