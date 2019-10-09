0553 313 94 23

Primi silinen biri ne yapmalı | Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur?

Emekli olmanın hayalini kuran çalışanlar için sigorta prim gün sayısı oldukça önemli. Bir kişinin emekli olabilmesi için yaş, çalışma süresi ve prim sayısı şartını yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak emekli olabilmek için sahte sigorta girişi yöntemlerine başvuranlar da oluyor. Denetimlerini sıklaştıran SGK 'sahte sigortalıları tespit ettiğinde ödenen primleri iptal ediyor, emekliliğini de yakıyor. Peki primi silinen biri ne yapmalı? Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur? Silinen Bağkur günleri geri alma 2019.

09 Ekim 2019 Çarşamba 18:14
Primi silinen biri ne yapmalı | Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur?

Emekli olmanın hayalini kuran çalışanlar için sigorta prim gün sayısı oldukça önemli. Bir kişinin emekli olabilmesi için yaş, çalışma süresi ve prim sayısı şartını yerine getirmesi gerekmektedir. Ancak emekli olabilmek için sahte sigorta girişi yöntemlerine başvuranlar da oluyor. Denetimlerini sıklaştıran SGK 'sahte sigortalı'ları tespit ettiğinde ödenen primleri iptal ediyor, emekliliğini de yakıyor. Peki primi silinen biri ne yapmalı? Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur? Sabah Gazetesi yazarı Faruk Erdem Primi silinen vatandaşların sorusunu cevaplandırdı. 

Soru: 520 günlük primi silinen biri ne yapmalıdır? Hakları nelerdir? Nereye başvurmalı?

1972 doğumluyum. 2005 yılında baktığımda 1992-1994 yılları arasında 520 günlük sigorta primim bulunmaktaydı, lakin şu an baktığımda herhangi bir prim gözükmüyor. Bununla ilgili olarak hangi mecraya başvurmalıyım? Şu anda da 2011 Şubat ayından beri prim ödüyorum, emekli olabilmek için nasıl bir yol izlemeliyim? Fatma ÖZTÜRK

Cevap:

1992 yılında eğer fiilen bir iş yerinde çalıştığınız ve primleriniz yatırıldıysa bunlar kaybolmaz en yakın SGK'ya giderek durumu düzelttirebilirsiniz. Eğer o günleriniz tescil edilirse 48 yaş ve 5525 günle emekli olursunuz. Ancak o günlerde fiilen çalışma yok yada prim ödenmemişse bu kez 2011 girişinize göre 58 laş ve 7200 günle emekli olursunuz. Fiilen çalıştınız sigortanız yapıldı ama prim ödenmediyse hizmet tespit başvurusu yapın.

Kıdem tazminatı maaşın kaç katıdır Kıdem tazminatı hesaplama 2019

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 18:14
  1. Primi silinen biri ne yapmalı
  2. Sigorta prim silinmesine itiraz için nereye başvurulur?
  3. silinen ssk günleri
  4. sigortam silinmiş
  5. sgk primlerinin silinmesi
  6. ssk prim silinmesi
  7. ssk prim iptali hakkında sosyal güvenlik
  8. ssk prim bozdurma
  9. silinen bağkur günleri geri alma 2019
  10. sgk prim geri alma hesaplama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hainlere ağır darbe! 4 terörist öldürüldü
    1. Hainlere ağır darbe! 4 terörist..
    2. Salatalık turşusu nasıl yapılır?..
    3. İncirlik Hava Üssü'nde hareketli anlar
    4. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Barış Pınarı..
    5. Primi silinen biri ne yapmalı |..
    6. Acur turşusu nasıl yapılır? Acur..
    7. Binali Yıldırım’dan Barış Pınarı..
    8. Harekatın ardından NATO'dan ilk açıklama
    9. Erzincan'da ot yangını! 5 saatlik..
    10. Harekat sonrası HDP'den alçak açıklama!
    11. Kayserispor'un yeni hocası belli oldu
    12. Barış Pınarı Harekatı'nın emrini veren..
    13. Kelek turşusu nasıl yapılır? Kelek..
    14. EYT primi 3600 mü 5000 mi olacak? EYT..
    15. AB'den skandal çağrı: Operasyonu..
    16. Umre fiyatlarında son durum! Umre ne..
    17. Harekat sonrası Ceylanpınar'a saldırı!
    18. Milli Savunma Bakanlığı’ndan harekat..
    19. Devlet Bahçeli'den Barış Pınarı..
    20. Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü
    21. Barış Pınarı Harekatı başladı!..
    22. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak,..
    23. Uzman isimlerden kritik uyarı: İlk..
    24. Operasyon başladı! Okullar tatil edildi
    25. Operasyon başladı! Okullar tatil edildi
    26. Barış Pınarı Harekatı için tüm..
    27. İzmir'de korkutan deprem
    28. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan harekatla ilgili..
    29. Trabzon'da feci kaza! 1 ölü
    30. Tokat Belediyesi'nden kitap günleri..
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Barzani'den skandal hamle! Türkiye'nin operasyonunu durdurmak için harekete geçti
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Türkiye'den ata tohumu hamlesi! Çalışmalar hızlandı
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Vapurda iğrenç olay! Toplu taşımada bir rezalet daha
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Ali Babacan'ın ekibinde yer alan isimle ilgili flaş iddia! Eski bakan AK Parti'den istifa etti
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2019
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"
    Çok sert tepki! "Hadsiz, küstah, ikiyüzlü!"