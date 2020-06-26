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Dünya

Prensten Esed’e askeri destek

Esed rejimine en son 1 milyar dolar destek çıkıp ekonomik açıdan rahatlamasını sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), askeri işbirliğine de başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 11:17:00 -
Prensten Esed’e askeri destek

 Mehmet Aydın 

Fransız sitesi “Aurian 21”in haberinde, iki taraf arasındaki yakınlaşmanın diplomatik ilişkilerin ötesine geçtiği belirtilerek Emirlik hükümetinin Esed’e askeri destek de verdiğini belirtti. Yayınlanan raporda, Esed-BAE arasında yeniden yapılanma yardımı ile askeri ve güvenlik ortaklıkğı yapıldığı ortaya konuldu. 8 BAE subayının Esed askerlerine eğitim için Şam’a gittiği belirtilirken 5 Suriyeli pilotun da Abu Dabi’deki Halife Bin Zayed Hava Koleji’nde eğitim aldığı ifade edildi. Ayrıca 31 BAE mühedisi de yeniden inşaa için Şam’a gönderildi.

 


Yeni Akit Gazetesi
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