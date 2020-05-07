Prensipte anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni golcüsü George Puscas
Gol yollarındaki sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe, Rumen golcü Puscas ile prensipte anlaşma vardığı belirtildi.
Gol yollarındaki yaşanan sıkıntıları çözmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.
Anlaşma sağlandı
Fenerbahçe, İngiliz ekibi Reading'de forma giyen Rumen golcü Puscas ile prensipte anlaşma vardığı iddia edildi. Sarı lacivertli ekibin oyuncuyla anlaşmaya vardığı sezon sonu ise kulübüyle masaya oturacağı kaydeldi.
Rumen forvet bu sezon 11 gol 1 asistle oynadı.