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Spor Prens Selman'ın uykuları kaçacak!
Spor

Prens Selman'ın uykuları kaçacak!

Aylardır Prens Selman'ın satın aldığı İngiltere Premier Ligi ekibi Newcastle United için yazılan Şampiyon Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Diğer Premier Lig takımlarının da listesinde yer alan Uğurcan Portekiz'in dev ekibine gitme hazırlığında...

Yeniakit Publisher
2022-05-21 15:40:00 - 2022-05-21 15:52:29
Prens Selman'ın uykuları kaçacak!

Aylardır Prens Selman'ın satın aldığı İngiltere Premier Ligi ekibi Newcastle United için yazılan Şampiyon Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Premier Lig takımlarının da listesinde yer alan Uğurcan Portekiz'in dev ekibine gitme hazırlığında... 

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da yıldız file bekçisi Uğurcan Çakır'ın yeni adresiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere Premier Lig'de oynamak isteyen ve başta Newcastle olmak üzere Ada'dan bazı talipleri olan Uğurcan için Benfica'nın da devrede olduğu öne sürüldü.

5 adaydan birisi de Uğurcan

Uğurcan Çakır'ın yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Portekiz basını Benfica'nın listesinde 5 kaleci adayının bulunduğunu, bunlar arasında Uğurcan Çakır'ın da olduğunu duyurdu.

İşte listedeki 5 aday

Diğer kaleci adaylarının ise Leno (Arsenal), Ortega (Bielefeld), Horn (Köln) ve Mvogo (RB Leipzig/PSV) olduğu hatırlatıldı.

VELİAHT PRENS 25 MİLYON EUROLUK TEKLİFLE SEZON SONU KAPIYI ÇALABİLİR

Prens Selman'ın satın aldığı İngiltere Premier Ligi ekibi Newcastle United yeni sezonda kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmek isterken Prens Selman'ın transfer için 25 milyon euroyu hazırladığı iddia edilmişti. Trabzonspor'un söz konusu rakamı kabul edeceği öne sürülürken ilerleyen süreçte Leeds United'ın da devreye girmesi transferi kızıştırmıştı.

Leeds United'ın Uğurcan Çakır için yapacağı resmi teklif merak edilirken İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Fulham da başarılı eldiven için devreye girdi. Bir anda 3 İngiliz takımı birden Uğurcan Çakır için transfer yarışına girerken Prens Selman'ın Leeds United ve Fulham'ın yapacağı teklife göre rakamı biraz daha yukarı çekebileceği kaydedildi.

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