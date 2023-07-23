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Spor Prens Selman'ın takımından dev transfer
Spor

Prens Selman'ın takımından dev transfer

Yeniakit Publisher
2023-07-23 19:16:00 -
Prens Selman'ın takımından dev transfer

Premier Lig ekibi Newcastle United, Leicester City'den Harvey Barnes ile 5 yıl için anlaşma imzaladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Leicester City'de forma giyen kanat oyuncusu Harvey Barnes'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barnes'ın bonservis bedeli konusunda İngiltere temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 25 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Barnes için 44 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

İngiltere Milli Takımı'nda 1 maçta görev alan Barnes, geçen sezon Premier Lig'den düşen Leicester City'de 13 kez ağları sarsarak takımın en golcü oyuncusu olmuştu.

Harvey Barnes; Sandro Tonali ve Yankuba Minteh'in ardından yaz döneminde Newcastle United'ın kadrosuna katılan üçüncü oyuncu oldu.
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