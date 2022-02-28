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Spor Prens Selman Türk ismin yoluna taş koydu! Milyonlar bu gelişmeye çok kızacak
Spor

Prens Selman Türk ismin yoluna taş koydu! Milyonlar bu gelişmeye çok kızacak

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın yoluna adeta taş koydu.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 16:13:00 -
Prens Selman Türk ismin yoluna taş koydu! Milyonlar bu gelişmeye çok kızacak

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Galatasaray'ın transferi için uzun süredir mesai harcadığı Aliou Dieng için devreye girdi. Mısır basını, Muhammed bin Selman'ın Aliou Dieng transferi için bastırdığını yazarken Galatasaray'ın da gündeminde olan 24 yaşındaki ön liberonun Al-Ahly'den ayrılmak istediği aktarıldı.

Bir süredir Galatasaray'ın radarında olan Aliou Dieng için Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United'ın devreye girdiği öne sürüldü. Galatasaray, Aliou Dieng'i satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken Prens Selman'ın devreye girmesi Sarı-Kırmızılıların işini oldukça zora soktu ve transfer imkansız hale geldi.

Selman taş koydu

Mısır basını, Muhammed bin Selman'ın Aliou Dieng için harekete geçtiğini yazarken oyuncunun Al-Ahly'den ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği aktarıldı. Haberde Galatasaray ile bir Fransız ekibinin de peşinde olduğu Dieng'in "Gitmek istiyorum, transferimde kolaylık yapın" sözlerine yer verildi.

Galatasaray ısrarla istiyordu

Al-Ahly, Aliou Dieng için 8 milyon dolar bonservis talep edince Galatasaray oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için girişimlerini sürdürüyordu.

Bu sezon Mısır ekibiyle tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Aliou Dieng 1 gollük performans sergileyebildi. Kulübüyle 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Malili ön liberonun güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

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