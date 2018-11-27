0553 313 94 23

Prens Selman için tutuklama talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastına ilişkin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın tutuklanması için suç duyurusunda bulundu.

27 Kasım 2018 Salı 15:36
Prens Selman için tutuklama talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitmesi beklenen Veliaht Prens Selman hakkında suç duyurusu yaptı. Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'e operasyonlar nedeniyle tutuklanması istendi.

Arjantin mahkemesine başvuru yapıldı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) başvurusunu Arjantin mahkemesine yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Buenos Aires’de federal mahkemeye suç duyurusunda bulunan HRW, Suudi Veliaht Prens Selman’ın Yemen’de işlenen savaş suçlarında ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da işkence görerek öldürülmesinde rolü olduğunu iddia etti.

İnsanlığa karşı işlenen suç

Suç duyurusunda, Arjantin Anayasası’nın, insanlığa karşı işlenen suçların dünya genelinde suçun işlendiği yer ve kurbanın uyruğundan bağımsız olarak kovuşturulmasını benimsediği belirtildi.

Dilekçede bu nedenle Suudi Veliaht Prens’in Buenos Aires ziyareti sırasında tutuklanması talep edildi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:36
  1. Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü
  2. Buenos Aires
  3. Prens Selman
  4. G-20 Zirvesi
  5. Muhammed bin Selman
  6. Cemal Kaşıkçı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 12 dk önce
    Duyunca Gider mi, Şimdi. Önce, Tutuklayıp Sonra, Açıklasalardı .
  • osmanosman31 dk önce
    biz bu konuda ne yapıyoruz?sırf laf.baksanıza Arjantin bizden baskın.Hiç olmazsa Ankara daki büyükelçiyi kovun.
  • fetösavarfetösavar55 dk önce
    Helal olsun tutuklayın şu pislikleri. Amerikan uşakları , Türkiye bu karara destek olur umarım..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
  1. Medipol Başakşehir, Sivasspor maçı..
  2. Oksijen tüpünden aktarma yaparken bir..
  3. Gaziantep'te "tombala" operasyonu
  4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri..
  5. Manisa'da kazada ölen bisikletçiye veda
  6. Endişe gerektirmeyen iki çocuk hastalığı
  7. Sürücüler dikkat! Son 3 gün kaldı,..
  8. Sneijder geri döneceğini açıkladı
  9. Uber’e 1.17 milyon dolar ceza
  10. Hükümet harekete geçti! Kenti terk..
  11. İstanbul Fellowship başvuruları için..
  12. "Suriye konusunda İstanbul'daki..
  13. Sancaktepe şehitleri uğurlanıyor
  14. Muğla'da sörf keyfi
  15. Yeşil sahada şok! Hakeme uçan tekme attı
  16. Samsun'da balık fiyatları
  17. Rusya'dan kritik Ukrayna kararı!..
  18. Darbe sanığı general Almanya'ya kaçma..
  19. Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi
  20. "Dünyada 5 milyon Sudanlı göçmen var"
İşte partilerin son oy oranları!
İşte partilerin son oy oranları!
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var