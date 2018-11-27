Prens Selman için tutuklama talebi

İnsan Hakları İzleme Örgütü G-20 Zirvesi'ne katılmak üzere Arjantin'e gitmesi beklenen Veliaht Prens Selman hakkında suç duyurusu yaptı. Veliaht Prens Selman'ın Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'e operasyonlar nedeniyle tutuklanması istendi.

Arjantin mahkemesine başvuru yapıldı

Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) başvurusunu Arjantin mahkemesine yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında Buenos Aires’de federal mahkemeye suç duyurusunda bulunan HRW, Suudi Veliaht Prens Selman’ın Yemen’de işlenen savaş suçlarında ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın da işkence görerek öldürülmesinde rolü olduğunu iddia etti.

İnsanlığa karşı işlenen suç

Suç duyurusunda, Arjantin Anayasası’nın, insanlığa karşı işlenen suçların dünya genelinde suçun işlendiği yer ve kurbanın uyruğundan bağımsız olarak kovuşturulmasını benimsediği belirtildi.

Dilekçede bu nedenle Suudi Veliaht Prens’in Buenos Aires ziyareti sırasında tutuklanması talep edildi.