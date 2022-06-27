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Spor Prens Selman bu kez çıldırdı! Bir çuval dolusu dolar akıtacak
Spor

Prens Selman bu kez çıldırdı! Bir çuval dolusu dolar akıtacak

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Lille’in savunmacısı Sven Botman'ı rekor bir bonservis bedeliyle transfer etmeya hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:48:00 -
Prens Selman bu kez çıldırdı! Bir çuval dolusu dolar akıtacak

Newcastle United, önümüzdeki sezon Premier Lig’de iddialı bir kadro kurmak için transferlere devam ediyor. İngiliz ekibi, Lille’in savunmacısı Sven Botman transferi bitme aşamasına geldi.

Lille’de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hollandalı defans oyuncusu Sven Botman’ın yeni adresi Newcastle United oluyor. Milan’ın da devrede olduğu futbolcu için yüksek bir bonservis bedeliyle Lille’in kapısını çalan İngiliz ekibi, oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Newcastle United’ın 40 milyon euroluk teklifi sonrası Milan bu transferden çekildi. Lille’in teklifi kabul etmesinin yanı sıra oyuncunun Premier Lig’de forma giymek istemesi de transferi kolaylaştıran önemli faktörlerden biri oldu.

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Yorumlar

AHMET

işte haber bu! işte tam da bu yüzden oyum reise!

osman

akittigin her bir dolar icin, burnundan fitil fitil getirilecek, hesabin azim olacak
TÜM YORUMLARA GİT ( 9 )
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