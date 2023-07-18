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Gündem Prens Muhammed bin Selman Togg'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı
Gündem

Prens Muhammed bin Selman Togg'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-07-18 02:30:00 -
Prens Muhammed bin Selman Togg'un direksiyonuna geçip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü. Görüşme sonrası Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bıraktı.

Erdoğan, resmi törenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık ettiği Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman kendisine hediye edilen TOGG'un direksiyonuna geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oteline bırakmak üzere araçla hareket etti.

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