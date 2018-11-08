Prens konuştu: Kral olunca...

Önümüzdeki hafta 70. doğumgününü kutlayacak olan Galler Prensi Charles, BBC'ye konuştu.

92 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth'in ardından kral olması beklenen Charles, annesinin konumunun kendisininkinden çok farklı olduğunu belirtti.

Kral olduktan sonra da önemli bulduğu konular hakkında konuşup konuşmayacağı sorulan Veliaht Prens, "Hayır, o kadar da aptal değilim" cevabını verdi.