0553 313 94 23
impression

Prens konuştu: Kral olunca...

Büyük Britanya Kralı olunca siyasete ve gündeme karışıp karışmayacağı sorulan Prens Charles "Hayır, o kadar da aptal değilim" diyerek cevap verdi.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:45
Prens konuştu: Kral olunca...

Önümüzdeki hafta 70. doğumgününü kutlayacak olan Galler Prensi Charles, BBC'ye konuştu.

92 yaşındaki Kraliçe İkinci Elizabeth'in ardından kral olması beklenen Charles, annesinin konumunun kendisininkinden çok farklı olduğunu belirtti.

Kral olduktan sonra da önemli bulduğu konular hakkında konuşup konuşmayacağı sorulan Veliaht Prens, "Hayır, o kadar da aptal değilim" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 10:45
  1. Prens Charles
  2. Galler Prensi Charles

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arap şirketlere yatırım çağrısı
    1. Arap şirketlere yatırım çağrısı
    2. Trump'ı çıldırtmıştı... Basın kartı..
    3. “Akıllı teknoloji” ile rahat yolculuk
    4. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    5. Nerde Milli Eğitim, nerde Diyanet,..
    6. Prens konuştu: Kral olunca...
    7. Kendisine hasta süsü verip bir başka..
    8. Bu nasıl insan? Genç kıza çarpıp..
    9. MÜSİAD Afrika ağını genişletiyor
    10. K. Kore'den ABD'ye şok! İptal edildi
    11. Nazilerden kaçanları almadıkları için..
    12. Vakıf Emeklilik’ten gençlere özel..
    13. Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı
    14. Cedi Osman sakatlandı, Cleveland..
    15. “Girişimcilikte eksiklik giderilmeli”
    16. Yunan sunucu Türk silahlarını..
    17. Yerli üretim ve verimlilik büyüme..
    18. Kırklareli’nde vatandaş, marketteki..
    19. “Sağlam Kart” 2. yaşını kutluyor
    20. Enflasyona üçlü kıskaç
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Milyonları ilgilendiren karar! Bir devir resmen sona eriyor
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...