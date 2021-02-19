  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Altın artık güvenli liman değil mi? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Türkiye'ye davette bulundu

Vakaların patladığı Karadeniz'den ilk haber geldi! Bir ilde ek tedbirler devreye girdi

'Erdoğan Biden'ı azarladı'

Türkiye imzayı attı! ABD’yi sarsan F-35 gelişmesi

Zillet ittifakından PKK’yı aklama yarışı

HDP ile ittifak yapmadan AK Parti’yi yenemeyiz!

ABD’den İran’a beklenmedik ‘nükleer’ mesajı
Dünya Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler
Dünya

Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 16:29:00 -
Prens Harry ve eşi son noktayı koydu! Kararlarını bildirdiler

Buckingham Sarayı, Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliçe Elizabeth'e İngiliz kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak geri dönmeyeceklerini bildirdiğini açıkladı.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, “Sussex Duk ve Düşesi, Kraliçeye yaptıkları açıklamada Kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olarak dönmeyeceklerini doğruladı. Kraliçe, Dük ile yapılan görüşmelerin ardından, Kraliyet Ailesi'nin işinden uzaklaşarak, kamu hizmeti hayatının getirdiği sorumluluk ve görevlere devam etmenin mümkün olmadığını teyit etti. Alınan karardan herkes üzüntü duysa da, Dük ve Düşes ailenin çok sevilen üyeleri olmaya devam ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Böylece Prens Harry, tüm onursal unvanlarını kaybetmiş oldu.

​Harry ile Meghan, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden geri adım atarak, daha bağımsız bir hayat yaşamak ve İngiliz medyasından kaçmak için ilk oğulları Archie ile Güney Kaliforniya’ya taşınmıştı. Çiftin ayrılma kararını iletmelerinin ardından, 1 senelik 'deneme sürecinin' sonunda kesin kararlarını Kraliçe Elizabeth'e iletmeleri istenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
Gündem

Bakan Süleyman Soylu'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın şehit edilmesini siyaset malzemesi haline çevir..
Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...
Gündem

Yunanistan'a Türkiye uyarısı: Silahlar konuşursa...

Türkiye'nin uzun süredir Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi gibi konularda çok sayıda sorun yaşadığı Yunanistan'a uyarı geldi. Uzmanlar, Ati..
AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu
Siyaset

AK Partili Zengin'den 'çıplak arama' yanıtı! O soruyu sordu

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Bir kadını çıplak arayacaksın, dakikasında bundan rahatsızlığını beyan eder, bir sene beklemez. On..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay