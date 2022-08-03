Premier Lig'de tarihi karar! Darısı başımıza...

İngiltere Premier Lig'de yeni sezonda hakemlerin VAR'la yaptığı konuşmaların açıklanması için çalışma yapıldığı belirtildi.

Premier Lig'de 5 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezon öncesinde VAR kayıtlarıyla ilgili yeni bir karar alındı.

Times gazetesinde yer alan haberde, Premier Lig yönetiminin şeffaflığı artırmak için hakemlerin VAR'la yaptığı görüşmeleri açıklamak istediği ve bu konuda çalışma yaptığı belirtildi.

Premier Lig CEO'su Richard Masters da bu konuyu görüştüklerini doğrularken şunları söyledi, "VAR kayıtlarının açıklanmasına herkes olumlu yaklaşıyor. Hakemlerin verdiği kararların detaylarını taraftarlara açıklamta istekliyiz ancak bunu nasıl yapacağımız konusunda çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yeni sezon başlıyor

Manchester City'nin şampiyonluğuyla tamamlanan 2021/22 sezonunun ardından İngiltere Premier Lig'de yeni sezon, 5 Ağustos Cuma günü başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçı Crystal Palace ve Arsenal arasında oynanacak. Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

Son şampiyon Manchester City ise sezonu, iç sahadaki Bournemouth maçıyla açacak.



