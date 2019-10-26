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Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet! Gol rekoru kırdılar

Premier Lig’in 10. haftasında milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City Southampton'ı 9-0 yenerek tarih yazdı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 00:56
Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet! Gol rekoru kırdılar

Ligin 10. hafta açılış maçında Leicester City, St. Mary's Stadı'nda Southampton'ın misafiri oldu. Konuk ekip, 10. dakikada Ben Chilwell, 17. dakikada Youri Tielemans, 19 ve 39. dakikalarda Ayoze Perez ve 45. dakikada Jamie Vardy'nin attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Southampton'da Ryan Bertrand maçın 12. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıyada hızlı başlayan Leicester City'de Ayoze Perez 57. dakikada 3. golünü atarak "hat-trick" yaptı. Bu golden 1 dakika sonra Jamie Vardy maçtaki 2. golünü attı. James Maddison 85. dakikada farkı 8'e çıkarırken, 90+2. dakikada Vardy penaltıdan kendisinin 3'üncü, takımının 9. golünü atarak skoru belirledi.

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. Bu skorla Leicester City, Premier Lig tarihinde deplasmanda en farklı galibiyet alan takım olurken, genelde Manchester United'ın en farklı galibiyet rekorunu egale etti.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 00:56
  1. Leicester City
  2. Southampton
  3. Premier Lig
  4. Çağlar Söyüncü

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